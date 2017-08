Pierde su alianza y la encuentra 13 años después en una zanahoria

Hace unos días encontró su anillo envuelto en una zanahoria

Un golpe de suerte ante algo que pensaba que era imposible recuperar

Después de perder el anillo de compromiso en su granja hace más de una década, la canadiense Mary Grams aceptó la idea de que nunca volvería a verlo. Sin embargo y después de 13 años, encontró recientemente el anillo perdido en una zanahoria.

En septiembre de 2004, Mary Grams, una mujer que actualmente tiene 84 años, perdió su anillo de compromiso mientras hacía su frecuente trabajo de jardinería. Mientras sacaba malas hierbas de su granja en Canadá se le cayó el anillo; fue imposible recuperarlo. La mujer insistió en encontrarlo por su valor sentimental -era una alianza-, pero fue una pérdida de tiempo.

El anillo permaneció oculto en alguna parte del jardín hasta hace pocos días, cuando su nieta recogió una zanahoria que tenía un anillo a modo de adorno que la rodeaba. Grams lo reconoció enseguida.

Yesterday Mary's family called her and told her they'd found her long lost ring, in a carrot they pulled for dinner at the family farm. #yeg pic.twitter.com/I7SEnl49T0 — Sarah Kraus Global (@SarahNKraus) 15 de agosto de 2017

Después de perder el anillo, Grams confesó que lo reemplazó por otro anillo igual para que su marido no se enfadara con ella. Por lo visto Norman nunca cuestionó una diferencia obvia entre el anillo viejo y el nuevo.

A few weeks after losing her engagement ring, Mary bought herself this one, much smaller, to replace it. #Camrose pic.twitter.com/sg9WN4y1Pb — Sarah Kraus Global (@SarahNKraus) 15 de agosto de 2017

Es evidente que era imposible saber dónde estaba el anillo. Pero, con un golpe de suerte, pudieron encontrarlo gracias a que fueron a recoger las zanahorias del campo. Grams, junto a su familia, cortó cuidadosamente la zanahoria para sacar el anillo y lavarlo.

This wedding ring was lost in a garden near Camrose 13 yrs ago. Lucky for Mary Gram this carrot helped her get it back. Dets tonight. pic.twitter.com/VqIS55iSXj — Taylor Oseen (@CTVTaylor) 15 de agosto de 2017

Ahora que Grams ha recuperado su anillo de compromiso, ha quedado demostrada esa teoría sin fuente que asegura que las cosas que perdemos aparecen cuando no las buscas. En este caso, 13 años más tarde.

After losing her ring 13 years ago, Mary Grams of #Camrose finally has it back on her finger - you'll never guess where it was found. #yeg pic.twitter.com/YLLvSqvFr0 — Sarah Kraus Global (@SarahNKraus) 15 de agosto de 2017