¿Usas emoticonos? Cuidado, pueden provocar tu despido

Es una manera de dar énfasis a nuestras conversaciones

No siempre los empleamos en los momentos adecuados

Usarlos en correos electrónicos puede parecer poco profesional

A día de hoy empleamos los emoticonos para todo; en mensajes de texto, correos y redes sociales. Escribir se ha convertido en uno de los medios de comunicación más comunes en la actualidad, y los emoticonos son una manera de aumentar la precisión y el matiz de nuestras conversaciones. A veces una imagen vale más que mil palabras.

Existe gran cantidad de emoticonos que representan gráficamente una emoción o un pensamiento que se entiende perfectamente en su contexto. Aunque nos ayudan a añadir claridad a nuestro comunicado, incluir caritas en los correos electrónicos de tu trabajo puede hacer que parezcas un incompetente y te despidan. Adornar con emoticonos un correo 'soso' no es la estrategia más inteligente.

Según una nueva investigación el uso de emojis da muy mala imagen profesional. Las caras sonrientes en las correspondencias profesionales no transmiten el calor y los sentimientos que se pretenden. Pero sí consiguen que el emisor considere que el trabajador es un poco negligente, poco responsable e inmaduro.

Los investigadores esperan que sus hallazgos alenten a la gente a pensárselo dos veces antes de agregar un emoticono en sus correos electrónicos profesionales. En el estudio, bajo el nombre 'El lado oscuro de un Smiley', examinaron a 548 sujetos de 29 países diferentes para que leyeran un correo relacionado con el trabajo de un remitente desconocido. Después de leer los correos relacionados con asuntos profesionales, se pidió a los participantes que juzgaran los textos de los remitentes anónimos.

Los emoticonos tienen un efecto negativo para quienes los utilizan

Los resultados sugieren que la inclusión de una cara sonriente tiene un efecto negativo en la percepción de la persona. Además, hallaron que las respuestas por correo electrónico eran más detalladas y con más información cuando se omitieron emoticonos.

Los emoticonos no se perciben como el equivalente digital de sonreír a alguien y no se interpretan como una forma de comunicar calidez o simpatía. Existen un montón de maneras de comunicarse eficazmente sin necesidad de emplear emoticonos para parecer más humano. Es mejor evitar el uso de éstos en correos profesionales, consiguiendo que los jefes no se lleven una imagen equivocada.