La camiseta del Deportivo Guadalajara, víctima de un tremendo error geográfico

La nueva zamarra del equipo alcarreño, que actualmente milita en Segunda B, concentra la ira de algunos aficionados, ya que la marca deportiva que viste al Deportivo Guadalajara ha cometido un error de bulto con ella. En el intento de hacer un homenaje al estadio Pedro Escartín, se ha logrado todo lo contrario y los aficionados que se han hecho con la camiseta ya lo han descubierto.

El error lo encontramos en un detalle en el interior de la camiseta, que incluye las coordenadas geográficas donde se encuentra el Estadio Pedro Escartín, recinto donde el Deportivo Guadalajara juega sus partidos de local. El primero ha sido un aficionado del club, (carlitosboss3 en Twitter), que al hacerse con la nueva equipación para esta temporada 2017/18, que al introducir estas coordenadas (20°40'54"N 103°27'46"W) en su buscador se ha dado cuenta que no corresponden al estadio de su equipo, sino del estadio del Chivas de Guadalajara, en México. Las coordenadas correctas deberían ser 40.634278°N 3.182657°W

La reacción del aficionado en Twitter no se ha hecho esperar y a él se han unido muchos otros pidiendo explicaciones tanto al Deportivo Guadalajara como a la marca deportiva que le viste, aunque de momento no se han pronunciado sobre este asunto. Algunos incluso ya han manifestado que quieren devolver la equipación de este año.

Me la compre ayer y ya le quite la etiqueta. Me gustaría devolverla @deporguada @UmbroIberia