Cinco ejercicios para estimular tu pensamiento lateral

Un método de resolver problemas de una manera poco ortodoxa

El modo de refinar los análisis de forma lógica y creativa

Los problemas deben enfocarse con una "mente abierta" para resolverlos

Ejercicio de pensamiento lateral. Imagen: Viralplus

El pensamiento lateral es un método de resolver problemas de manera imaginativa y creativa. Se trata de buscar soluciones lógicas intentando no caer en las opciones más obvias e inmediatas. Es una forma particular de organizar los procesos de pensamiento que busca una solución mediante algoritmos no ortodoxos.

Normalmente ignoramos el pensamiento lógico, por lo que el pensamiento lateral se ha caracterizado por producir soluciones que están fuera del patrón de pensamiento habitual. Es un método de pensamiento excelente para analizar conflictos y resolverlos de manera racional. Se puede ejercitar a través de múltiples preguntas que pueden ser todo un desafío si no estás acostumbrado a ver las cosas con otra perspectiva.

Durante el proceso debes enfocar el problema con una "mente abierta" para enfrentarte a cada nuevo problema. Lo más importante es saber qué preguntas debes formularte; el porqué de las cosas. Tras examinar los datos, las respuestas se someten a hipótesis obvias hasta alcanzar una visión alternativa a la solución.

No tengas miedo a contestar, la solución es de lógica

Hacer volar la imaginación es esencial en este tipo de ejercicios. Acostumbramos a ver los problemas desde un mismo enfoque que no siempre nos ayuda a resolverlos. Si los enfocamos creativamente desde otro punto de vista, la solución del pensamiento lateral será más efectiva a la hora de resolver las cuestiones no convencionales.