Una apisonadora de vapor gigante cumple el último deseo de Terry Pratchett

Una aplanadora destruye el disco duro del escritor británico

Podrían existir hasta diez obras inconclusas en su interior

Terry Pratchett. Imagen: Gettyimages

Las novelas inacabadas de Terry Pratchett han sido ceremonialmente destruidas por una apisonadora gigante, de acuerdo con sus últimos deseos. El pasado 25 de agosto una apisonadora de vapor antigua llamada Lord Jericho, pasó por encima de los discos duros que contenían los libros del autor británico, fallecido en marzo de 2015.

Pratchett, famoso por su serie de novelas de fantasía y ciencia ficción, murió a los 66 años tras una larga batalla contra el alzheimer. Después de su muerte, el amigo y colaborador cercano al escritor británico, Neil Gaiman, dijo al periódico Times que uno de los últimos deseos de Pratchett era que todo en lo que estuviera trabajando en el momento de su muerte fuera puesto en medio de un camino para que una apisonadora lo aplastase.

Rob Wilkins, administrador de la cuenta oficial de Twitter de Terry Pratchett twitteó que estaba a punto de cumplir con los deseos del escritor. Junto con una imagen del disco duro intacto, siguiendo con un tweet que muestra la memoria externa en pedazos.

En su momento Neil Gaiman dijo que estaba contento de que no hubiesen sido destruidos los discos duros, pues dos de sus novelas fueron publicadas póstumamente. El disco duro destrozado de Pratchett se exhibirá el próximo 16 de septiembre en el Museo de Salisbury, al sur de Inglaterra.

The steam roller Lord Jericho at @steamfair proving modern technology is no match for the might of the Industrial Revolution @terryandrob pic.twitter.com/iLZjuRZnnD — Richard Henry (@Wiltshire_flo) 29 de agosto de 2017

Pratchett, el autor de más de 70 novelas, continuó escribiendo y publicando a pesar de su enfermedad. No está del todo claro cuántas obras inconclusas había en el disco duro, pero nos ha dejado una buena herencia de libros en los que su memoria queda intacta.