Consejos para salir adelante si tu cuerpo trabaja mientras tu mente sigue de vacaciones

Aprovecha la vuelta a la rutina para dormir más y comer mejor

¿Cafeína? Mejor apuesta por el ejercicio para cargar las pilas y podrás con todo

Toca volver al trabajo. Pixabay

¿Cómo afrontar el final de las vacaciones y la vuelta a la normalidad? Tenemos algunas ideas que esperemos te sirvan para llevarlo lo mejor posible.

Quizás ya lleves unos cuantos días en el oficina y hasta puede que no te toque volver a la rutina hasta el próximo lunes, pero septiembre ya está aquí de eso no hay duda. Toca volver a la normalidad y lo que no hayamos hecho en verano se queda pendiente para la siguiente ocasión, pero no desesperes, la vuelta no tiene que ser tan dura como crees.