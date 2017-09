Quedarse pegado a un cocodrilo y otros trabajos de campo que no salieron como estaba planeado

Las anécdotas se han recopilado en un libro de ilustraciones de un artista francés.

Ilustración #Fieldwork Fail por Jim Jourdane

Un artista francés ha recopilado algunos de los gazapos más memorables de investigadores en pleno trabajo de campo y ha puesto toda su imaginación para ilustrarlos.

Dentro del océano de millones de hashtags en el que se ha convertido Twitter, quizás recuerdes uno muy popular de justo hace dos años. En verano de 2015 utilizando la etiqueta #fieldworkfail cientos de científicos compartieron en redes sociales algunas de sus peripecias más desternillantes cuando les toca dejar la seguridad del laboratorio para hacer trabajo de campo.

Ser perseguido por un jaguar durante tres semanas o quedar accidentalmente pegado a un cocodrilo son algunas de las mejores anécdotas que descubrimos y que ahora han quedado inmortalizadas por un ilustrador francés. Jim Jourdane ha echado mano de su imaginación para ilustrar algunas de las mejores peripecias de estos científicos, a los que ha entrevistado para intentar entender de la mejor forma posible lo que les sucedió.

El resultado es Fieldwork Fail: When Science Goes Messy, un libro de ilustraciones con más de 30 casos reales que ya ha triunfado en la plataforma de financiación colectiva Kickstarter. Según el ilustrador francés, el volumen está creado de forma que desde un niño de 11 años a una abuela pueda disfrutarlo. De momento ya ha conseguido recaudar más de 30.000 euros, aunque todavía no se ha puesto a la venta.