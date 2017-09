Meter al revés los cubiertos en el lavavajillas y otras cosas que haces mal en la cocina

Existen algunos objetos de cocina que utilizamos de forma incorrecta

No era fácil saber para qué servían realmente algunas cosas

Lavavajillas. Imagen: Gettyimages

El verdadero uso que se oculta en algunos electrodomésticos y utensilios de la cocina pueden escaparse fuera de nuestro entendimiento, incluso entre las personas más agudas. Afortunadamente, hay quienes conocen los secretos que esconden estos objetos, y aseguramos que ninguno de nosotros podría haber imaginado su auténtico uso.

Tal vez fueron diseñados para un propósito en concreto, pero la práctica común nos ha convencido de que se debe utilizar de una manera diferente a cómo debería ser. Muchos de nosotros aprendemos a base de ensayo y error; adaptando la utilidad de cada electrodoméstico y utensilio cotidiano a nuestra conveniencia. A veces, el mejor uso de un objeto puede ser el que no se pensaba originalmente.

Nevera

El frigorífico no es sólo un armario aislado térmicamente para guardar la comida a pilón, sino que cada compartimento de la nevera tiene una temperatura donde debemos colocar los alimentos correctos. En los estantes de la puerta es para líquidos abiertos como la leche o el vino porque es la parte más cálida del frigorífico; este tipo de alimentos se estropean rápido si se exponen a mucho frío. Por otro lado, no debemos llenar el frigorífico del todo -si no hay espacio entre los artículos, el aire frío no puede circular correctamente-.

Congelador

Para evitar infecciones e intoxicaciones por los alimentos, debemos asegurarnos de congelar los alimentos cuando están frescos y meterlos dentro de un envase hermético apropiado. Pero lo más importante de todo es saber cuánto tiempo podemos conservar alimentos congelados antes de que se conviertan en algo peligroso para comer. Para ello, marcaremos los envases con la fecha y miraremos esta tabla para saber si no es perjudicial para la salud.

Microondas

No todos los microondas son iguales; conforme cada modelo, los tiempos de cocción son variables dependiendo de la potencia que traiga cada dispositivo. Debes asegurarte de saber qué potencia utilizar para asegurar que los alimentos se cocinen durante el tiempo suficiente para estar calientes.

Microondas. Imagen: Gettyimages

Lavavajillas

Al igual que pasa con la nevera, el lugar donde coloquemos los platos sucios en el lavavajillas marcará una diferencia en los resultados. Los cuchillos y tenedores, por ejemplo, deben colocarse boca abajo en su compartimento, de esta manera no nos cortamos ni pinchamos llenando el lavavajillas. Las cucharas y los cuchillos de untar sí pueden ir boca arriba. Para asegurar una limpieza perfecta y que no se queden restos de comida una vez lavados, se recomienda que se combinen cuchillos, cucharas y tenedores en el compartimento.

Cacerola

¿Alguna cacerola de tu casa tiene en el extremo del mango un agujero? Aunque te sorprenda saberlo, el agujero del extremo de la manija de una cacerola no es para colgarla; sino que tiene una utilidad práctica para reposar la cuchara durante la cocción.

Desagüe del fregadero

Es instintivo utilizar agua caliente para desatascar el desagüe del fregadero, pero realmente se recomienda agua fría. El caliente puede derretir los alimentos que se cuelan por el desagüe y hacer que se pegue a los lados de la tubería en lugar de ser eliminado al 100%.