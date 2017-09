La brillante idea de unos padres para que su hijo se lave los dientes

Sam, un niño londinense de 8 años, recibió al despertarse una reveladora carta del Ratoncito Pérez alertándole de mal estado del diente que había perdido.

Cuando solo somos niños hay muchas cosas que nos apasionan, pero estaremos de acuerdo que hacer los deberes, bañarnos o lavarnos los dientes no son algunas de ellas. Unos padres británicos, preocupados por el poco entusiasmo de su hijo Sam a la hora de limpiarse la boca, idearon un ingenioso plan para que el niño se lo tomara un poco más en serio.

A Sam se le había caído un diente y lo había colocado debajo de la almohada a la espera de levantarse al día siguiente con una libra a cambio. Si en España el encargado de estos menesteres es el Ratoncito Pérez, en otros países es el 'Hada de los dientes' ('Tooth fairy') quien se hace cargo de esta tarea.

Sin embargo lo que Sam se encontró al despertarse no fue únicamente una moneda, sino una carta formal del despacho de Barry T. Tooth Fairy, alertando de las malas condiciones del diente que habían recibido.

La carta que los padres de Sam colgaron en Twitter no tiene desperdicio y ha sido alabada por muchos otros padres por su originalidad y buenos propósitos. A veces no hay nada como la palabra de alguien de fuera del contexto familiar al que admiran para llamar su atención.

Our son is dreadful at brushing his teeth. Turns out the Tooth Fairy has had enough pic.twitter.com/4WWmBvuo22