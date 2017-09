¿Por qué no hay grandes tiburones blancos en los acuarios?

Se necesita una cantidad inmensa de recursos para alimentarlos

Mueren rápidamente cuando se les saca de su hábitat natural

La bahía de Monterey descubrió un método para mantenerlos vivos

Tiburón blanco. Imagen: Gettyimages

Mientras que miles de fanáticos de la adrenalina tienen el valor suficiente para sumergirse en una jaula en mitad del océano para ver de cerca a los tiburones blancos, muchas personas no encuentran el coraje suficiente para hacerlo. Razón por la que muchos acuarios en diferentes partes del mundo han trabajado para que cualquier persona pueda ver a los increíbles tiburones blancos sin la necesidad de sumergirse en una jaula de protección.

A pesar de tener las mejores intenciones para aprender más sobre las criaturas y admirar su belleza con total seguridad, encontramos una gran pega que no permite que los tiburones blancos naden en los acuarios. Los grandes tiburones blancos no pueden vivir en cautiverio por multitud de razones críticas, y no pueden sobrevivir a tales condiciones.

Científicos y biólogos de todo el mundo han intentado todo tipo de métodos para criar e introducir tiburones blancos sin mucho éxito. Existen dos razones principales por las que los tiburones blancos no pueden mantenerse en cautiverio: se necesita una cantidad insana de recursos para alimentarlos y, lo más importante, los tiburones mueren rápidamente cuando están fuera del océano. Sin importar la calidad del acuario.

Seis meses como máximo

En 2004 el acuario de la bahía de Monterey demostró que con un acuario de grandes dimensiones y un cuidado intensivo un tiburón blanco podría sobrevivir en cautiverio por un largo período de tiempo. Sin embargo, el sistema que desarrollaron sólo funcionaba para los tiburones más pequeños, y aún así, eso no impidió que todos los especímenes tropezaran con el cristal.

Por primera vez el acuario de la bahía Monterey descubrió el método para mantener vivos a los tiburones. Llegaban a sobrevivir hasta seis meses haciendo uso de un vivero diseñado específicamente para cubrir a la perfección a las criaturas: 10 metros de profundidad y con casi 4.000 litros de agua cálida. Es probable que esto no vuelva a ocurrir porque a pesar del éxito del acuario, los tiburones no pueden sobrevivir fácilmente y durante años.

Youtube Video

Como se explica en el vídeo, a diferencia de muchas otras especies de tiburones que nadan en grandes acuarios, los blancos no están acostumbrados a estar encerrados por mucho tiempo, no lo soportan. Prefieren el mar abierto para nadar largas distancias cuando quieran. Además, cuando se saca a un tiburón blanco de su hábitat se deprimen fácilmente y eso les lleva a ser más agresivos.

Muchas personas creen que se deprimen e incluso mueren en cautiverio debido a que los acuarios no utilizan el agua correcta. Pero los tiburones se niegan a alimentarse de la mano de los humanos, lo que los lleva a morir de hambre. Como depredadores, los tiburones blancos son cazadores naturales y necesitan la caza instintiva para sobrevivir.