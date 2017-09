¿Por qué el 4 o el 17 son números de mala suerte en otros países?

Muchas culturas asocian una cifra con los malos augurios

Las supersticiones numerológicas existen alrededor del mundo

Supersticiones. Imagenes. Gettyimages

En la mayoría de culturas occidentales se conoce el número trece como una cifra de mal augurio. Seguramente conozcas a más de una persona supersticiosa que teme a estas creencias sobre números a los que se les asocia todo tipo de valoraciones negativas. Una de las supersticiones más antiguas de mala suerte en nuestra cultura es el número trece, pero ¿qué cifras predicen mal augurio en otros países?

4 en China

El cuatro, de acuerdo con la cultura china, se considera un número de mala suerte porque su pronunciación es igual que la palabra 'muerte'. El temor a esta cifra ha llevado a casos extremos como omitir pisos y números de habitaciones que contengan el número cuatro. En algunos edificios asiáticos la cuarta planta y todos los números que contengan un cuatro se pasan por alto. Así, si una edificación cuya planta superior está numerada en cien, en realidad sólo tendría setenta y nueve pisos.

17 en Italia

Italia tiene su propia fecha de calendario para ser cuidadosos, al igual que en nuestra cultura: Viernes 17. La razón de esto se debe a que, en números romanos, el diecisiete (XVII) es un anagrama de la palabra romana VIXI, que significa 'Viví' -grabada en las lápidas de la época-. La palabra debido a su pasado sugiere muerte, por lo que da a entender mala suerte.

9 en Japón

La historia del número nueve en Japón es muy similar a la de China; el número 9 es homófona teniendo el mismo sonido de la palabra japonesa 'dolor' o 'tortura'. En hospitales y otro tipo de clínicas es muy corriente que la cifra no aparezca en ninguna parte para no atraer la mala suerte; y de igual modo que en China, algunos edificios japoneses no tienen pisos cuarto y noveno.

26 en India

De acuerdo con las supersticiones numerológicas, el número ocho es considerado una señal de catastrofismo o desastre. Entonces, ¿de dónde viene el número veintiséis en la historia de India? De acuerdo con la numerología, para dar sentido a la cifra hay que sumar los dos números: 2+6=8. El 26 siempre ha estado presente en la historia de India en muchas tragedias y calamidades naturales como tsunamis y terremotos.

0888 888 888 en Bulgaria

Es un número de teléfono que se decidió retirar de la circulación después de que sus tres últimos propietarios fallecieron en extrañas circunstancias con edades comprendidas entre los 31 y los 48 años. En estos diez últimos años, el número 0888 888 888 parece haber traído tragedia a aquellos que lo han tenido en su poder, tanto es así que la policía búlgara decidió suspenderlo.

191 en Estados Unidos

Si viajas en alguna compañía de aviones de Estados Unidos como American Airlines o Delta Airlines, no tardarás en darte cuenta que nunca verás el número de vuelo 191. La mala suerte que trae este número en el país americano comenzó con cinco accidentes de avión muy trágicos en las aerolíneas mencionadas anteriormente. Uno de los más grandes se dió lugar en el vuelo 191 de American Airlines en 1979, matando 258 pasajeros que se encontraban a bordo. El segundo mayor accidente fue el de Delta Airlines de 1985, estrellándose el avión y matando a 136 personas.