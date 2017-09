Con sólo 8 años, una niña víctima del bullying publica su primer artículo científico

Sophia Spencer les da una lección a sus compañeros de clase

Los científicos apoyaron a la niña para que continuase estudiando

Sophia Spencer y su coautor. Imagen: Morgan Jackson/Twitter

No le digas a Sophia Spencer que los insectos no son para niñas. Este es el mensaje que quiso transmitir a sus compañeros de ocho años, pero algunos chicos de la clase canadiense de segundo grado no estaban de acuerdo con ello e hicieron un malévolo esfuerzo para tratar de hundir a Sophia.

En respuesta, la pequeña Sophia tuvo la oportunidad de ayudar a un científico en un estudio de la Sociedad Entomológica... así lo hizo. A menudo solían burlarse de ella porque le gustaba aprender sobre insectos, pero en lugar de que los acosadores la desalientaran, Sophia se aferró a su amor por este tipo de especies. Y es así como su dedicación ha dado sus frutos; con tan sólo ocho años es coautora de un artículo científico publicado.

Según el periódico Science Alert, la historia se inició cuando Nicole Spencer, madre de la niña, escribió a la Sociedad Entomológica de Canadá en busca de un mentor para apoyar a su hija en su interés por los insectos. Sophia no paraba de preguntarle a su madre si habían estudios en el que se amplíen los conocimientos sobre bichos, explorar nuevas especies o aprender más sobre ellos. A continuación, preguntó si había algún entomólogo dispuesto a hablar con la pequeña sobre cómo convertir su pasión en una carrera.

A young girl who loves insects is being bullied & needs our support. DM your email & we'll connect you! #BugsR4Girls pic.twitter.com/kjtfSJSlre — Ent Soc of Canada (@CanEntomologist) 25 de agosto de 2016

Es más que obvio que la respuesta fue más que positiva. La Sociedad Entomológica de Canadá compartió el mensaje de Nicole en Twitter, pidiendo a otros entomólogos que se pusiesen en contacto con ellos en caso de que haya alguno cerca de Sophia. Muchos científicos respondieron ofreciendo libros y direcciones de correo electrónico para compartir sus consejos personales. Sin embargo, la entomóloga Jessica L. Ware les escribió diciendo que ella podía ser la mentora de Sophia.

she can contact my lab anytime! We are happy to send her papers, nets, whatever will keep her entomology passion going! — Jessica L Ware Lab (@JessicaLWareLab) 25 de agosto de 2016

La pasión por los insectos se convirtió en el principal tema de su publicación científica. El artículo titulado 'Participar por una buena causa: La historia de Sophia' aparece en una edición de comunicación científica en la revista de entomología Annals of Entomological Society of America. En él, el autor principal Morgan Jackson (quien envió el tweet para ayudar a Sophia) escribe sobre el impacto que tuvo la historia de Sophia y cómo las redes sociales pueden ser una herramienta para comunicarse con científicos de todo el mundo.

La propia Sophia aparece como coautora con tan sólo ocho años y su sección del artículo afirma que los insectos son realmente increíbles. También describe cómo le hizo sentirse más segura por su amor por los insectos en su entorno y que quiere estudiar bichos cuando sea más mayor. Esto hizo que los demás compañeros abrieran los ojos desde que se volvió viral: "Les hablé a mi mejor amigo y su hermana sobre los insectos y ahora creen que son geniales", dijo Sophia.