La mayor pregunta de los fans de Juego de Tronos, respondida

Un astrofísico profundizó sobre algunas leyes físicas de la serie de HBO

Habla de la biofísica de los dragones de Daenerys y de la criatura más fuerte

Neil deGrasse Tyson es un divulgador científico del Planetario Hayden

Dragones de fuego y hielo. Imagen: Viralplus/HBO

Neil deGrasse es uno de los astrofísicos más reconocidos del mundo en la actualidad y el predecesor del gran Carl Sagan en la famosa serie documental Cosmos. En los últimos años se ha ocupado de resolver algunos misterios de la cultura popular bajo la premisa científica, especialmente en producciones de cine y televisión. Ahora deGrasse está abordando temas que no tienen nada que ver con el espacio a través de Twitter, como por ejemplo la principal pregunta que se realizan los fans de Juego de Tronos: ¿qué dragón es más fuerte, el de fuego o el de hielo?

En un hilo de tweets, Neil deGrasse habló sobre la biofísica de los dragones de Juego de Tronos, centrándose en su tipo de cuerpo y envergadura. Según deGrasse, las alas de dragón no son lo suficientemente grandes como para poder alzar el vuelo debido a su peso. Lo contrastó con los querubines del Renacimiento que tienen alas de plumas minúsculas completamente insuficientes para sostener a un niño ángel en el aire.

Good Bio-Physics in #GameOfThrones: The Dragon Wingspans are sensibly large, as their body weight would require for flight. pic.twitter.com/gzD5wI38u5 — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) 24 de septiembre de 2017

The sensibly large wingspan of Dragons in #GameOfThrones contrasts with aerodynamically useless wings of Renaissance cherubs. pic.twitter.com/I8L8ILBtUu — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) 24 de septiembre de 2017

Fue a continuación cuando se adentra a divagar en la intrigante pregunta que todos nos hicimos tras ver el episodio 6 de la séptima temporada. (Spoiler) La muerte de uno de los dragones de Daenerys, ahora en manos del Rey de la Noche, se convierte en una peligrosa bestia de hielo capaz de derribar la inmensa muralla de hielo al norte de Poniente. Y aunque el último capítulo nos dejó con muchas dudas, Neil deGrasse explica qué tipo de dragón es más peligroso para el mundo de Juego de Tronos.

Se sumió profundamente en la física del fuego de cada criatura y concluyó que, según la ciencia, el hielo quema más que el fuego. Cuando observamos en el fuego sus colores amarillos, naranjas y rojos, son el resultado de una combustión incompleta; el dragón de fuego libera sustancias químicas como el gas en un proceso conocido como pirólisis. Sin embargo, las llamas azules del dragón de hielo significan una combustión que, según deGrasse, sólo puede ocurrir cuando hay suficiente oxígeno disponible para permitir que la llama se caliente.

Intriguing Thermal Physics in #GameOfThrones: BlueDragon breath would be at least a factor of 3X hotter than RedDragon breath pic.twitter.com/RvpBkqJ1sw — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) 24 de septiembre de 2017

En otras palabras, el combustible del fuego no libera al mismo nivel los químicos necesarios durante la pirólisis para poder ganar al hielo. De hecho, en una llama normal el color azul es la zona más caliente. Esto podría traer grandes consecuencias si Viserion y Drogon se enfrentan en la octava temporada. Si la serie de HBO decide seguir estas leyes particulares de la física termal, entonces seguramente el dragón de hielo tendrá mucha más ventaja que el fuego. Tendremos que esperar hasta 2019 para resolver todas las preguntas con total seguridad.