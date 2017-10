Las pizarras no eran verdes por casualidad

Los tableros han cambiado a lo largo de los años por otros colores y materiales

En la actualidad casi todas las escuelas hacen uso de pizarras blancas para escribir

Pizarra verde. Imagen: Pixabay

Uno de los rasgos que caracteriza a cualquier aula es la pizarra, en la cual se escriben textos y todo tipo de apuntes que se hacen con ayuda de tiza blanca. Tradicionalmente estas tablas estaban hechas de piedra pizarra de color gris oscuro o negro, pero en los últimos años se han sustituido en gran medida por tableros verdes.Pero... ¿por qué son verdes?

El inventor de la pizarra negra merece estar clasificado entre los mejores contribuyentes al aprendizaje y a la ciencia, si no entre los más grandes inventores de la humanidad, según el The Blackboard in the Primary School.

En un período de casi 200 años, las pizarras han sido de color negro: tableros grandes de pizarras conectadas unas con otras en las que los profesores podían escribir y explicar de forma abreviada el temario. Y aunque estas piezas siempre han sido fieles a su nombre "pizarra", se cambiaron por verdes.

En los años 30 los fabricantes comenzaron a hacer las pizarras usando una base de acero y pintando la superficie con pintura esmaltada de color verde. En los años 60 la tendencia de la pizarra verde estaba en pleno apogeo: los profesores descubrieron que la pintura de diferentes colores les facilitaba a los alumnos observar adecuadamente y estar concentrados.

La influencia del color verde y la luz sobre nuestros ojos

Los estudios revelan que el color verde relaja los ojos y evita la fatiga. Además, el ojo humano es altamente sensible al color verde, y por esta razón el uso de estos tableros ha aumentado significativamente. En general, muchas pizarras han sido reemplazadas por sus hermanos verdes por la influencia de los colores y la luz sobre nuestros ojos.

Sin embargo, la generación actual pueden no estar familiarizados con estas "tablas verdes". En la actualidad las escuelas comenzaron a colocar en sus aulas pizarras blancas para evitar producir tanto polvo. Las pizarras blancas hacen uso de rotuladores que pueden borrarse en seco sobre esta superficie sin necesidad de salir de clase a desempolvar los borradores.