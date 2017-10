¿Por qué debes cantar "Cumpleaños Feliz" dos veces cuando te lavas las manos?

Es importante hacerlo para evitar caer enfermos en cualquier época del año

Una forma original de cronometrar el tiempo adecuado para eliminar bacterias

Existen algunas costumbres que son el motivo principal por el que caemos enfermos

Lavarse las manos. Imagen: Pixabay

La temporada de la gripe y resfriado se aproxima y mantener las manos limpias es una forma de evitar caer enfermo y propagar gérmenes a quienes nos rodean. Utilizamos las manos para todo: A la hora de estornudar, el acto reflejo es poner la mano delante, pero muchos médicos y estudios recomiendan que se coloque el codo en su defecto. De este modo evitamos que los gérmenes que expulsamos se extiendan.

Cuando nos lavamos las manos pensamos que sólo basta con enjuagarlas con un poco de jabón y agua para deshacerse de virus y bacterias adheridas. Sin embargo, según The Royal Pharmaceutical Society, aconsejan que se deben lavar las manos durante 20 segundos: El tiempo que se tarde en cantar "Cumpleaños Feliz" dos veces.

De este modo la gente puede lavarse las manos más a fondo como una manera de reducir la necesidad del consumo de antibióticos y otros medicamentos, que son cada vez menos eficaces a medida que los tomamos. Es fácil coger una infección y caer enfermo: En una encuesta que realizó la farmacéutica con más de 2.000 personas, se descubrió que el 84% no se lavaba las manos adecuadamente.

En lugar de cronometrar el tiempo, los farmacéuticos británicos han recomendado a la gente que cante durante cada sesión de lavado para evitar atraer resfriados, gripes y otras enfermedades que requieran antibiótico para curarse. Esto plantea la pregunta de cómo los gérmenes llegan a nuestras manos y pueden hacernos enfermar.

Lavarse las manos. Imagen: Pixabay

Ciertos hábitos juegan un papel importante para contagiarnos

Por un lado, se pueden contraer tocando un objeto si anteriormente alguien tosió o estornudó. Según los centros de prevención de enfermedades, los gérmenes de la materia fecal que provienen de usar el inodoro, cambiar pañales o manipular carnes crudas, también juegan un papel importante a la hora de contagiarnos.

Además, un 65% de la gente no siempre se lavan las manos antes de comer y la otra mitad tampoco lo hace después de tocar a sus mascotas. Un 32% no se lava las manos antes de preparar la comida y un quinto de las personas (21%) no siempre se lavan después de ir al baño.

Cuando la gente toca sus ojos, nariz y boca con las manos sucias, están inadvertidamente exponiéndose a caer enfermos. Y puesto que los gérmenes de las manos sin lavar se pueden transferir a las superficies como las mesas o los juguetes, la gente pasa por alto lavarse las manos poniendo a los demás en riesgo.