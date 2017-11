Hemisferio norte y hemisferio sur: ¿qué diferencias existen?

Es un término griego que se utiliza para referirse a cualquier mitad de la Tierra

Existen algunas características que difieren entre los hemisferios además de la geográfica

Hemisferios. Imagen: Gettyimages

La palabra hemisferio es un término griego que se utiliza para referirse a cualquier mitad del planeta. Existen muchas diferencias identificables entre los dos, incluyendo las geográficas, astronómicas y meteorológicas entre los hemisferios.

Geografía

El hemisferio norte se refiere a la mitad del planeta que está situado al norte del ecuador, mientras que el sur es la mitad al sur de éste. En el hemisferio norte se sitúa toda Europa, América del Norte y casi toda Asia, así como la mayor parte de África. El hemisferio sur contiene toda la Antártida, el sur de Asia, aproximadamente un tercio de África, toda Australia y aproximadamente el 90% de América del sur. Y por supuesto, el Polo Norte está en el hemisferio norte y el Polo Sur está en la zona más al sur.

El clima

Uno de los factores más importantes entre las diferencias de ambos hemisferios es el clima. Tiene que ver, principalmente con la distribución de tierra frente al océano; el hemisferio norte tiene mucha más masa de tierra, mientras que el sur tiene una fracción mayor de océano. Hay más de una razón por la cual esto es un dato importante.

En primer lugar, lo que ocurre en el hemisferio norte es que el calor de la tierra y el océano se enfría a diferentes velocidades: la tierra se calienta y se enfría mucho más rápido. Y en segundo lugar, hay montañas que actúan como barreras para las tormentas y los vientos agresivos. Mientras tanto, en el hemisferio sur la corriente circumpolar antártica fluye sin obstrucciones alrededor del continente. Sin tierra para desviar los vientos, el clima alrededor de la Antártida es más fuerte en comparación.

Aurora Boreal. Imagen: Gettyimages

El cielo

Otra de las diferencias entre el hemisferio norte y sur es que en el sur la Luna no es mentirosa: en el norte cuando la Luna tiene forma de C es decreciente y cuando tiene forma de D es creciente. En el hemisferio sur pasa todo lo contrario: C indica que la Luna es creciente y D decreciente. Esto tiene una razón fácil de entender, puestos que en el hemisferio sur se tiene otra perspectiva del cielo nocturno, así como una zona mucho más poblada de estrellas.

Las estaciones

Las estaciones de verano e invierno difieren entre los dos hemisferios, resultando una cantidad de temperaturas distintas al mismo tiempo anual entre las localizaciones más al sur y más al norte. En el hemisferio norte, el verano tiene lugar desde el Solsticio de verano (21 de junio) hasta el Equinoccio de otoño (21 de septiembre). El invierno, usualmente tiene lugar desde el 21 de diciembre hasta el 20 de marzo. El verano en el hemisferio sur, por otro lado, empieza el 22 de diciembre y el invierno desde el 21 de junio hasta el 21 de septiembre.