¿Ilusión óptica o estafa? El vídeo de los refrescos que divide a las redes

Un empleado de una cadena de comida rápida ha expuesto una "estafa" en Twitter

A pesar de verter el líquido en vasos de diferentes tamaños, la cantidad es la misma

Ilusión óptica de los vasos. Imagen: Twitter/@Franco_713

Muchos usuarios de Internet no saben qué pensar sobre una ilusión óptica publicada recientemente en Twitter. Un empleado de la cadena de comida rápida Jack in the Box parece haber expuesto una "estafa" de la franquicia relacionada con el tamaño de las bebidas. Sin embargo, se trata de una ilusión óptica bien lograda.

En cualquier restaurante de comida rápida se ofrecen bebidas de diferentes tamaños. Por lo general, podemos elegir entre pequeño, mediano y grande, pero en este servicio parece no tener relevancia. El vídeo empieza con lo que parece un vaso pequeño lleno de cola. La persona que está filmando, vierte la taza en una de tamaño mediano y el líquido se llena hasta la parte superior. Finalmente, vierte el vaso mediano en uno de gran tamaño, llenándolo a la misma altura.

they rlly be finessing our ass lmaoo pic.twitter.com/6LmKkJuyOM — rayMond (@franco_713) 19 de noviembre de 2017

Todos los usuarios de Twitter se sorprendieron de este extraño experimento que parece digno de una clase de física. Otros, se apresuraron a señalar posibles trucos detrás de la ilusión óptica, alegando que las copas medianas y grandes ya tenían líquido antes de que se vierta la cola en ellas. Como los vasos no se muestran desde arriba, podrían haber estado parcialmente llenas, pero no es lo que ocurre realmente.

A pesar de que cualquiera pueda quedarse realmente perplejo tras ver el vídeo -al menos momentáneamente- el caso de la ilusión óptica de los vasos con cola se ha cerrado. Un usuario de Twitter publicó un vídeo similar como respuesta, pero esta vez con agua. Dado que el líquido es transparente, es más fácil ver la diferencia de volumen entre las tazas. Esto es una clara evidencia de que la ilusión óptica es cuestión de color y no de la cantidad.