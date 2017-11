El truco infalible para ser el primero en recoger la maleta de la cinta de equipajes

Vaya mierda de artículo. Lo de poner la etiqueta de frágil, aparte de no ser muy honrado, no garantiza que el carrito en el que viaja del avión sea el primero en llegar a la terminal. Tampoco garantiza el que no se coloque en una esquina hasta el final. Lo de llegar el último a embarcar debe de aconsejarlo el articulista porque nunca ha visto como las maletas vuelan hasta los carritos que los transportan a los aviones. Si yo fuera el director del periódico no solo no pagaba el artículo sino que al que lo suscribe le daba unas largas vacaciones.