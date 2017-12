Marte: 10 preguntas y respuestas básicas sobre el planeta rojo

El planeta Marte (Mars) lleva el nombre del dios Romano de la guerra

Ha inspirado al mundo de la ficción por los descubrimientos del siglo XIX

Es el foco de muchas investigaciones sobre futuras posibles colonias

Planeta Marte. Imagen: Pixabay

La tecnología avanza a pasos agigantados, pero cuando hablamos de la NASA y la materia espacial hablamos desde innovadoras herramientas de navegación hasta sistemas de propulsión y frenado que permitirán, en la próxima década, colonizar el planeta Marte. Los avances científicos también son responsables de que se pueda viajar a través del espacio a velocidades vertiginosas haciendo que las misiones tripuladas a Marte sean mucho más rápidas y seguras.

El interés por el planeta Marte ha crecido durante los últimos años por todo lo que se habla del planeta, las expediciones y la futura colonización. Y es que este pequeño punto rojo, visible a ojo desnudo desde la Tierra, ha sido protagonista de las fantasías humanas desde hace muchos siglos. Cuando se habla de vida extraterrestre, Marte ha sido el primer planeta que hemos sobrevolado, orbitado y el primer planeta en el que han aterrizado rovers que ofrecen grandes hallazgos sobre el planeta rojo.

Rover. Imagen: NASA

Mars One: una colonia humana en Marte

Marte es un destino rico para el descubrimiento científico y la exploración robótica y humana, a medida que expandimos nuestra presencia en el sistema solar. Los científicos destacan que la formación y la evolución del planeta rojo son comparables a la Tierra. De este modo, también se puede aprender más sobre el pasado y futuro de nuestro planeta.

La misión de colonizar Marte se estima que tendrá lugar en 2030 y para ello la NASA ha valorado la experiencia de la Estación Espacial Internacional. Los astronautas en el laboratorio orbital ayudan a probar muchas tecnologías y sistemas de comunicación necesarios para las misiones humanas al espacio profundo, sobre todo Marte.

'Orión' será la nave espacial de la NASA con la que se enviarán a seres humanos al enigmático planeta Marte. La ESA colaborará en este proyecto en su "módulo de servicio" que proporcionará agua, oxígeno, energía y propulsión a la nave y llevará a 'Orión' y su cápsula al planeta Marte. La misión 'Exo-Mars' se basa en la colaboración conjunta entre la ESA y la agencia rusa RosCosmos para averiguar si alguna vez ha existido vida en Marte y estudiar todas los factores necesarios para la vida.

Hacia el 2020 Europa y Rusia implementarán la segunda fase de su programa conjunto Exo-Mars para poner un rover en Marte, SpaceX como parte de su colaboración con NASA también enviará una misión, mientras otras agencias mejoran la tecnología. Y es que en 2020 las órbitas de la Tierra y Marte habrán de haber llegado a un punto de mayor cercanía; una ventana de oportunidad que se abra cada 2 años. No son pocos quienes se toman muy en serio la opinión del físico Stephen Hawking cuando dice que los seres humanos no sobreviviremos como especie otros 100 años si no abandonamos el planeta.

Todo el mundo tiene mucha expectación por que el ser humano pueda llegar a Marte y colonizar el planeta. Sin embargo, muchos de nosotros desconocemos datos básicos e interesantes que deberíamos saber para entender su relevancia.

Planeta Marte. Imagen: NASA

Marte, el planeta rojo

Marte es el cuarto planeta en orden de distancia al Sol y el segundo más pequeño del sistema solar después de Mercurio. En latín, el planeta Marte (Mars) lleva el nombre del dios Romano de la guerra, pero actualmente también lo conocemos como "planeta rojo" debido a su apariencia rojiza. La idea sobre la vida en Marte tuvo un gran impacto a finales del siglo XIX: las observaciones de Schiaparelli combinadas con los libros de Percival Lowell sobre el tema, plantean que la noción estándar de que el planeta Marte ha pasado por procesos de sequía, glaciación y muerte de la civilización marciana.

A lo largo de la historia, ha habido muchas otras observaciones importantes sobre el planeta Marte. En 1899 Nikola Tesla, mientras estudiaba el ruido de la radio atmosférica haciendo uso de uno de sus receptores, descubrió señales receptivas que más tarde podrían haber sido comunicaciones procedentes de otro planeta, probablemente Marte (según creía el propio Tesla).

Pero además, el planeta Marte ha inspirado al mundo de la ficción por su dramático color rojo y por los descubrimientos científicos hallados en el siglo XIX de que sus condiciones podrían haber sustentado vida en Marte. De este modo se originó un gran número de películas y literatura de ciencia ficción, entre las cuales está 'La guerra de los mundos'.

Marte es el foco de muchas especulaciones y estudios serios sobre posibles colonias; científicos consideran que la colonización al planeta Marte es un paso deseable y tal vez inevitable en el futuro de la humanidad. Y a pesar de que aún queda mucho por conocer sobre el planeta Marte y todos sus misterios, los avances científicos y tecnológicos permiten dar un paso más allá y contestar diez preguntas básicas sobre el planeta rojo.

Superficie del planeta Mate. Imagen: NASA

¿Cómo se formó Marte, el planeta rojo?

La rápida formación del planeta Marte ayuda a explicar porqué es tan pequeño: Marte se desarrolló como planeta entre dos a cuatro millones de años después del nacimiento del sistema solar, mucho más rápido que la Tierra. Creció a su tamaño completo entre 50 y 100 millones de años a través de colisiones con otros cuerpos espaciales.

Telescopio. Imagen: NASA

¿Quién descubrió Marte?

Marte es muy parecido a Venus en cuanto a brillantez y visibilidad en el cielo nocturno. Es por esto que no se sabe a ciencia cierta quién descubrió el planeta Marte; sabemos que lleva ese nombre en honor al dios Romano de la guerra, ya que su color rojizo sugería el color de la sangre.

Rastreando Marte. Imagen: NASA

¿Cuántas misiones científicas ha habido en Marte?

Se han lanzado más de 40 misiones al planeta Marte que han aportado valiosa información sobre el segundo mundo más habitable del sistema solar. En 1960 fue la primera vez que los seres humanos enviaron un cohete a Marte, pero un fallo en el lanzamiento dio al traste con la misión soviética. La más reciente de la NASA es llevar a los humanos a Marte en 2033. Solo 18 de 40 misiones han tenido éxito.

Marte comparado con la Tierra. Imagen: NASA

¿Cuál es el peso de Marte comparado con otros planetas?

La masa de Marte y de la Tierra es muy similar. Aunque el planeta Marte solo tiene el 15% de volumen y poco más del 10% de masa en comparación a la Tierra, en realidad tiene una masa de tierra similar porque el agua cubre aproximadamente el 70% de la superficie en la Tierra. La gravedad de Marte es 3,7 newtons, lo cual significa que en el planeta Marte, podríamos saltar hasta tres veces más.

Temperatura en Marte. Imagen: NASA

¿Qué temperatura hace en Marte?

El clima de Marte es más extremo del que podemos encontrar en la Tierra, pues es mucho más frío y de una variabilidad de temperaturas muy grande. Y aunque no se dispone de datos suficientes que permitan conocer su evolución a lo largo del año marciano en las diferentes latitudes, se estima que la temperatura de la superficie es de unos -85 grados o 20 grados centígrados.

Superficie de Marte. Imagen: NASA

¿Cuánto sería nuestro peso si viviéramos en Marte?

El peso es una medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre un objeto, es decir, la fuerza con la que Marte, nos atrae. Se obtiene al multiplicar tu peso por 3,7 (gravedad de marte), después dividir el resultado entre 9,8 newtons y obtendremos el peso de nuestra masa en el planeta Marte.

Marte con agua. Imagen: NASA

¿Es verdad que hay rastros de agua en Marte?

Los análisis de la NASA sobre la superficie del planeta Marte y su larga historia, tan solo fue expuesta a presencia de agua líquida durante un máximo aproximado de cinco mil años desde su antiquísima formación. Por lo tanto, la vida en Marte no habría tenido tiempo suficiente para formarse y lograr la capacidad equilibrada en la superficie.

Carl Sagan con una réplica de Viking. Imagen: Wikipedia

¿Qué se necesita para que haya vida en Marte?

A pesar de encontrar rastros de un antiguo océano en Marte, el planeta pudo haber sido árido desde aproximadamente unos 600 millones de años y que por ello, Marte es demasiado hostil para la vida y para que cualquier otra forma de vida sobreviva, al menos en la superfície.

Anochecer en Marte. Imagen: NASA

¿Cuántos días tiene un año Marte?

Se conoce con exactitud lo que tarda la rotación y traslación de Marte debido a que las manchas que se observan en su superficie, son excelentes puntos de referencia. Un año en el planeta Marte es equivalente a 687 días en la Tierra, mientras que un día en el planeta rojo solo dura 41 minutos más que uno en la Tierra.

Valles de Marte. Imagen: Wikipedia

¿Marte tiene estaciones del año?

El planeta rojo tiene estaciones del año como la Tierra, pero duran el doble. Esto es debido a que el planeta Marte está inclinado sobre su eje en aproximadamente 25,19 grados, que es similar a la inclinación axial de la Tierra (22,5 grados).