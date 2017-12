Los rayos de una tormenta, captados a cámara lenta como nunca los habíamos visto

Una manera diferente de describir el fenómeno que se produce cuando hay tormenta

El vídeo ofrece un espectáculo a la altura de una producción cinematográfica

Buena parte de la espectacularidad se debe a una cámara que graba 1.000 fps

Rayo. Imagen: Pixabay

Cuando crees que ya has visto todo en temas de vídeos a cámara lenta y que poco puede sorprenderte a estas alturas, llega el cineasta y fotógrafo Dustin Farrell presentando un montaje espectacular sobre los rayos de una tormenta. El nombre del vídeo publicado recientemente en Vimeo se titula 'Transient' que en castellano significa "transitorio".

'Transient', una buena manera de describir este fenómeno si tenemos en cuenta que los rayos no son duraderos ni permanentes y que existen solo durante un corto espacio de tiempo. Sin embargo, Farrell ha conseguido captar, desde un punto de vista de 1.000 fotogramas por segundo, la belleza de las tormentas eléctricas.

Este vídeo que mezcla el timelapse y el hyperlapse, ofrece un espectáculo a la altura de una producción cinematográfica. En él se describe como son los rayos y como son las tormentas que los provocan.

</p></p><p><p><a href="https://vimeo.com/245581179">Transient</a> from <a href="https://vimeo.com/dustinfarrell">Dustin Farrell (www.dfvc.com)</a> on <a href="https://vimeo.com">Vimeo</a>.</p></p><p><p>Buena parte de la espectacularidad de 'Transient' es gracias al uso de la Phantom Flex4K, una cámara para cineastas que establece una increíble grabación en 4K a 1.000 fps, lo que da como resultado un espectáculo de detalles a cámara superlenta. Es así como Dustin Farrell ha conseguido captar rayos de tormentas como nunca antes habíamos podido experimentar. Pero además, Farrell necesitó más de un mes y recorrer 20,000 kilómetros para cazar tormentas recopilado en un vídeo de 3 minutos. </p></p><p><p>"Los rayos son como un copo de nieve, cada perno es diferente", comparte Farrell. "Aprendí que los rayos varían mucho en velocidad. Hay algunos de aspecto increíble que conseguí capturar que no se ven a cámara lenta porque incluso con una cámara que graba a 1.000 fps duraban un segundo durante la reproducción".</p>

