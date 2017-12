La solución de este juego matemático es tan evidente que no te darás cuenta

Casi todas las personas a las que no les gustan las matemáticas se han preguntado, al menos una vez en su vida, si sacarán partido de los conceptos aprendidos de trigonometría, ecuaciones o cálculos complejos. Si dejamos a un lado las situaciones de la vida real en la que hacemos uso de las matemáticas, la razón por la que deberías prestar atención en clase son todos esos acertijos interesantes y confusos que flotan en Internet.

Te guste o no, es probable que hayas tropezado con una buena cantidad de acertijos relacionados con las matemáticas que necesitan cálculos para llegar a una determinada solución. Generalmente no hay más opción que resolverlos por orden hasta llegar a la respuesta correcta o la respuesta más obvia.

Existe un nuevo acertijo matemático que tiene a muchos usuarios rascándose la cabeza para dar con la solución correcta. Publicado en el Twitter de People's Daily, China, el problema matemático es un rompecabezas con dibujos. Requiere que llegues a una respuesta ya prevista y ahí es donde comienza la confusión: ¿tienes lo que se necesita para resolver este juego matemático?

Are you a math genius? Test your brain with this Chinese math puzzle. Did you get it right? (HINT: The correct answer is 16) pic.twitter.com/BpdFyzB73y