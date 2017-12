¿Cuáles son los idiomas que menos horas te llevarán aprender?

Todos los idiomas del mundo se dividen en cinco categorías de dificultad

Dominar un habla extranjera depende de la perseverancia de cada persona

Lista de categorías de los más fáciles y más difíciles de aprender

Aprender idiomas. Imagen: Pexels

Aprender un nuevo idioma lleva tiempo. Si bien casi todos intuimos que algunos idiomas son claramente más complejos de aprender que otros, dominar un habla extranjera dependerá de la capacidad de aprendizaje, motivación y experiencia previa. Tanto si eres una persona perseverante como si no lo eres tanto, te presentamos una lista de los idiomas más fáciles y difíciles de aprender y cuánto tiempo hay que invertir en ellos.

De acuerdo con los expertos de U.S Foreign Service Institute, todos los idiomas del mundo se dividen en cinco categorías diferentes de dificultad. Los idiomas de categoría I son los que menos tiempo se necesita invertir para aprender; pero a medida que subimos de categoría también lo hace la dificultad.

Hay que tener en cuenta que la clasificación está hecha por personas que hablan inglés de forma nativa, pero no se diferencia mucho de las de habla española. Si hay algún idioma en esta lista que te gustaría aprender y está en una categoría muy difícil, eso no significa que no seas capaz de llegar a dominarlo.

Categoría I

La razón por la que los idiomas en la categoría I son tan fáciles es que su estructura, sintaxis o gramática es similar a la del inglés o a la del español. En esta categoría encontramos idiomas que requieren de 575 a 600 horas (entre 23 y 24 semanas) de estudio para alcanzar el dominio perfecto:

Danés

Holandés

Francés

Italiano

Noruego

Portugués

Rumano

Español

Sueco

Categoría II

En la categoría número II descubrimos el idioma que exige 750 horas (30 semanas) para aprender el idioma extranjero:

Alemán

Categoría III

Este grupo de idiomas requiere alrededor de 900 horas de estudio (36 semanas intensivas), la dificultad crece debido a las diferencias lingüísticas y / o culturales con respecto al inglés o al español:

Indonesio

Malayo

Swahili

Aprender idiomas. Imagen: Pexels

Categoría IV

Cada uno de los idiomas que vemos dentro de la categoría IV requiere de 1.100 horas de estudio (44 semanas) con las mismas características de dificultad que la categoría III, pero un paso más allá. Entre ellos descubrimos:

Griego

Hebreo

Islandés

Ruso

Polaco

Tailandés

Eslovaco

Esloveno

Categoría V

En esta última categoría se hallan los de mayor dificultad para los hablantes nativos de inglés o español. La manera de escribir, leer y el habla de estos idiomas requieren de 2.200 horas de estudio (88 semanas intensivas):

Árabe

Mandarín (Chino)

Cantonés (Chino)

Japonés

Coreano