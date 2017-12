A qué temperatura debes lavar tu ropa interior, según los expertos

Puede que no estés programando la lavadora de forma correcta

La muda puede contener hasta cien millones de bacterias

Ropa interior. Imagen: Pixabay

Si bien hay muchas instrucciones a tener en cuenta para lavar las prendas de manera óptima, aquí buscamos lo que sucede cuando mezclamos en la lavadora la ropa interior junto a otro tipo de indumentarias. Además, puede que no estés lavando correctamente las mudas y podrían ser los causantes de futuras infecciones.

Los expertos han demostrado que la ropa interior puede tener alrededor de 10 gramos de heces de promedio, según un estudio del Journal of Infection. En base a estos datos, otros estudios llegaron a la conclusión de que habrían hasta cien millones de bacterias en el agua de la lavadora. Razón por la que han encontrado un método seguro para deshacernos de todas esos microorganismos de forma segura.

Si hasta ahora no has lavado la muda con agua caliente, ahora podría ser el momento perfecto para empezar a hacerlo. Cualquier cosa que no sea un programa a 60 grados no hará mucho contra las bacterias. El agua fría sirve para mantener la ropa limpia, pero no para eliminar los microorganismos o desinfectar. El uso de un detergente blanqueador con oxígeno activado puede ayudar a desinfectar la ropa, e incluso existen productos específicos para este tipo de lavados.

Tambor de lavadora. Imagen: Pixabay

Se debe limpiar la lavadora con regularidad

Sin un programa de agua caliente ni un detergente adecuado para la ropa interior, las bacterias pueden propagarse a otras prendas del mismo lavado: se pueden extender a otras telas o incluso aumentar el riesgo de infección. Para ello, lo recomendable es preparar una lavadora sólo de mudas para evitar la propagación de los gérmenes.

Sin embargo, incluso estos trucos podrían no funcionar porque las bacterias no desaparecen después de haber lavado la ropa. Algunos de estos microorganismos se adhieren a la máquina una vez termina el ciclo, por ello debemos asegurarnos de limpiar la lavadora regularmente. Para ello sólo tenemos que ejecutar un programa vacío después de cada lavado de ropa interior, vertiendo detergente desinfectante.