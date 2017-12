¿Sabrías relacionar cada malestar cotidiano con su nombre científico?

Términos científicos. Imagen: Viralplus

La medicina tiene un lenguaje propio que a veces resulta incomprensible. No es para menos: cada uno de estos términos científicos tienen una razón de ser fundada en sus raíces, su etimología y su contexto. Los problemas de salud pueden ser cotidianos, como un leve dolor de cabeza, pero eso no es excusa para no conocer su nombre real.

Todos utilizamos palabras del lenguaje médico en nuestro día a día: fiebre, dolor, hablar gangoso... Incluso recurrimos con soltura a palabras que se han tomado prestadas del inglés como shock o brackets; anglicismos que han llegado a sustituir el equivalente en castellano. Hoy te invitamos a que intentes relacionar cada malestar o fenómeno cotidiano con su nombre científico. ¿Sabías que su terminología correcta era así?