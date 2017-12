Esta joven YouTuber se gana la vida comiendo ingentes cantidades de comida

Es capaz de digerirlas sin que tenga efectos secundarios en su salud

Se describe a sí misma como "comedora competitiva profesional" y como "youtuber"

Yuka Kinoshita. Imagen: YouTube/Yuka Kinoshita

Una mujer japonesa llamada Yuka Kinoshita está haciendo realidad el sueño de cualquier glotón: comer una ingente cantidad de comida sin que tenga efectos secundarios en su salud. Conocida como la "bella mujer glotona", Kinoshita tiene 3,6 millones de suscriptores que siguen su carrera en Youtube.

A día de hoy podemos encontrar un gran abanico de contenidos en esta plataforma, pero lo de Yuka Kinoshita escapa el entendimiento de cualquier persona. Kinoshita se describe a sí misma como "comedora competitiva profesional" y como "youtuber" entregada. Según su perfil de YouTube, Kinoshita también se gana la vida promocionando restaurantes en los que se celebran competiciones de comida.

Youtube Video

Para satisfacer las peticiones de sus fans, la youtuber japonesa sube todos los días vídeos en los que se muestra cómo come una gran cantidad de comida en muy poco tiempo. Por ejemplo, en el siguiente vídeo aparece Kinoshita devorando un bistec en un bol que pesa más de 3 kilos y con un total de 6.625 calorías.

Youtube Video

Aunque no parezca algo tan malo, Kinoshita lleva su dieta a otro nivel. En otro vídeo aparece comiendo unos tres kilos de menú Big Mac de McDonald's preparados con arroz y huevos fritos en una arrocera.

Youtube Video

Yuka sigue reconociendo el mérito que tiene su anatomía por no ganar peso. "Mi cuerpo no digiere las cosas a la misma velocidad... Simplemente pasan a través de él". "Cuando el médico me examinó, determinó que tengo un estómago muy singular. Mi estómago es capaz de expandirse y llenar todos los huecos dentro de mi cuerpo", declara en un vídeo de preguntas y respuestas.

Las ingentes cantidades de comida que consigue devorar le han hecho ganar 3,6 millones de suscriptores en Youtube y cerca de 300K seguidores en su perfil personal de Twitter. Y ahora, gracias a un amigo que ha conocido en Youtube, sus últimos vídeos están traducidos al inglés y Kinoshita tiene seguidores por todo el mundo.