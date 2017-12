Calentar un huevo duro en un microondas encierra un peligro que desconocías

Si conoces las físicas del microondas, probablemente ya sepas que no debes introducir utensilios metálicos. Pero lo que seguramente no sabías es que calentar un huevo duro en el microondas encierra un gran peligro. Por supuesto, una búsqueda rápida en YouTube mostrará que numerosas personas han tomado el riesgo de hacerlo grabando las consecuencias, pero no recomendamos hacerlo en casa.

En el siguiente vídeo, un hombre calienta un huevo duro pelado dentro de un bol en el microondas. Después, lo retira con cuidado, coloca el huevo a varios metros de distancia del electrodoméstico y extiende la mano con un tenedor. Cuando los dientes lo perforan, el huevo explota como una pequeña granada rica en proteínas.

No es de extrañar que el asunto llamase la atención de los científicos a raíz de que un ciudadano estadounidense sufriera quemaduras y problemas de audición después de que estallara en su boca un huevo que le sirvieron en un restaurante.

Anthony Nash y Lauren von Blohn estudiaron la presión acústica que generan las explosiones de los huevos duros y su impacto en los sistemas auditivos. Concluyeron que generan un ruido entre 86 y 133 decibelios, lo cual resulta poco probable que generen pérdida auditiva.

Y así comenzó una larga campaña de experimentos científicos para saber por qué explotan. Cuando se calienta un huevo duro en el microondas, las proteínas dentro de la yema se agrupan y se forman bolsas de agua dispersas por toda la matriz. Estos son inofensivos si comes el huevo después de que se enfríe, pero si el huevo se recalienta y las proteínas de la yema se elevan a más de 100 grados, también se calientan las bolsas de agua creando presión en el interior.

Todavía bajo presión dentro del huevo, el agua podría no hervir. Pero si el huevo fue manipulado anteriormente, todo eso podría cambiar rápidamente, con el agua convirtiéndose al instante en vapor y provocando una explosión.