Las Vegas esconde un almacén para OVNIs

Durante cinco años el Pentágono gastó 22 millones de dólares en un programa secreto

Una noticia en el 'New York Times' que la propia compañía ha confirmado

OVNI. Imagen: Gettyimages

Un reciente informe publicado en el periódico New York Times presenta los detalles de un 'Programa de Identificación de Amenaza Aeroespacial Avanzado', financiado por el Departamento de Defensa para investigar los informes OVNI. Pero seamos claros, "OVNI" es un acrónimo de "Objeto Volador No Identificado", no necesariamente significa alienígenas.

Entre los detalles más sensacionales de esta revelación está que durante cinco años el Pentágono se gastó 22 millones de dólares en un programa secreto que investigaba las amenazas planteadas por posibles objetos voladores no identificados. Y es que no sólo ha sido noticia en el New York Times, sino que el propio Pentágono lo ha confirmado.

Todo ello es una breve descripción de una historia mucho más amplia sobre un programa que se estableció en 2007 por petición del Senador de Nevada, Harry Reid. Aunque el programa del gobierno terminó en 2012, continuó operando bajo el liderazgo de Luis Elizondo, un oficial militar. Sin embargo, renunció a su puesto en octubre por falta de fondos.

Las Vegas. Imagen: Gettyimages

"Se determinó que había otras cuestiones de mayor prioridad que merecían financiación, y el mayor interés del Departamento de Defensa era hacer un cambio", dijo el portavoz del Pentágono Thomas Crosson al Times.

Aún así, el compromiso del Pentágono desvela una noticia reveladora; confirmaron la existencia de un programa moderno diseñado para investigar eventos extraterrestres que se almacenan en un edificio en Las Vegas. Y aunque el Pentágono confirmara que el financiamiento para el programa llegó a su fin en 2012, Luis Elizondo afirma que los esfuerzos de investigación continúan vigentes actualmente.