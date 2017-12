¿Qué diferencia hay entre el combustible de grandes marcas y el low cost?

Te explicamos si los carburantes conocidos son mejores que los de bajo coste

Todos deben cumplir con los estándares establecidos que la ley impone

Combustibles. Imagen: Gettyimages

¿El combustible de grandes marcas es mejor que el de bajo coste? ¿Que sea low cost significa que la gasolina es mala? ¿Puede estropear el motor del automóvil? Si alguna vez te has preguntado si hay una diferencia real entre el carburante de marca en comparación con los que no, no eres el único. Hoy te explicamos si existe verdaderamente alguna diferencia.

La respuesta corta y sencilla es que la gasolina de bajo coste tiene quizás menos aditivos que algunos combustibles más caros, pero para nada perjudica la vida útil del vehículo. Además, cabe decir que ningún carburante legal es dañino ya que, generalmente, son todos iguales y la ley impone que cumplan unos estándares básicos.

La única característica que puede diferenciarse de un carburante a otro son los aditivos, unas sustancias químicas que se añaden en pequeñas cantidades en los combustibles para favorecer sus propiedades. Lo cual implicaría un menor consumo (en caso de los de grandes marcas) y mejor rendimiento del vehículo a largo plazo, al estar el motor más limpio y con menos residuos.

Repostar gasolina. Imagen: Gettyimages

El combustible low cost debe cumplir con los estándares

Los combustibles de bajo coste no tienen los mismos aditivos que se añaden a las gasolinas de marca pero, de igual forma, deben cumplir con los estándares mínimos establecidos por ley para no dañar el vehículo. A pesar de no ser de alguna marca conocida, este tipo de carburante es de una calidad estandarizada que garantiza una cantidad mínima de aditivos, para mantener el automóvil funcionando al máximo rendimiento.

Puede que la desventaja tenga algo que ver en el mercado de combustible low cost, ya que no existe un contrato entre el minorista y el proveedor. Durante una escasez, no hay una fuente de gasolina sin marca garantizada y los carburantes de grandes marcas tienen prioridad debido a sus contratos y reconocimiento. Este evento puede provocar que los precios del combustible de bajo coste aumente, incluso más que los combustibles de marca, ya que no hay demanda.