Las contraseñas más usadas de 2017 siguen siendo las más inútiles

Cada año SplashData publica una lista de las peores claves utilizando datos filtrados

Contraseña. Imagen: Gettyimages

Como cada año, SplashData publicó una lista de las peores contraseñas utilizando datos de más de cinco millones de claves filtradas durante 2017. Y a pesar de que estos documentos son como un aviso anual para la seguridad de los usuarios, muchas personas siguen utilizando claves débiles que son fáciles de adivinar.

"123456" y "Contraseña", por ejemplo, fueron las dos contraseñas más repetidas que SplashData encontró, como lo han sido durante varios años consecutivos. También hay nuevas incorporaciones como "starwars", "12345678", "qwerty", "lo que sea" y "futbol".

"Aunque el Episodio VIII puede ser una increíble continuación de la fantástica franquicia Star Wars, 'starwars' es una contraseña peligrosa de usar", dijo Morgan Slain, CEO de SplashData en un comunicado de prensa. "Los hackers usan términos comunes de la actualidad y deportes para entrar en cuentas personales porque saben que muchas personas están utilizando palabras fáciles de recordar.

SplashData espera que esta lista motive a las personas a tomar mejores precauciones de seguridad cuando se registran en línea. Pero de acuerdo con los datos recogidos de este año y los anteriores, seguimos cayendo en el mismo error: nuestras contraseñas son increíblemente débiles y están a merced de incluso los hackers novatos.

Estas contraseñas son un top 25 de las 100 contraseñas más usadas en 2017:

1. '123456'

2. 'Contraseña'

3. '12345678'

4. 'qwerty'

5. '12345'

6. '123456789'

7. 'letmein'

8. '1234567'

9. 'fútbol'

10. 'iloveyou'

11. 'administrador'

12. 'bienvenido'

13. 'mono'

14. 'iniciar sesión'

15. 'abc123'

16. 'starwars'

17. '123123'

18. 'dragón'

19. 'passw0rd'

20. 'maestro'

21. 'hola'

22. 'libertad'

23. 'lo que sea'

24. 'qazwsx'

25. 'trustno1'

¿Qué debe tener una contraseña segura?

Cuando al usuario le toca decidir una contraseña, lo primero que piensa no es en que sea segura, sino en algo que logre recordar después. Y a pesar de que muchos eligen algo bastante simple con eso en mente, la mayoría de las veces por no tener un patrón específico para todas las demás contraseñas, no recuerdan donde va cual. La mala práctica de usar la misma contraseñas en todos lados abunda, pero es una idea terrible.

Una contraseña segura debe ser larga, con varios caracteres y evitar palabras comunes. Cuanto más larga es una clave, más tiempo tardará en descubrirse; una contraseña de 12 caracteres o más es el mínimo para a tener cierta seguridad en línea.

Hay que evitar ciertos malos hábitos como utilizar nuestro nombre, lugares comunes y evitar los ejemplos mencionados de la lista de SplashData. Razón por la que debemos mezclar letras, números, minúsculas / mayúsculas y símbolos para una clave fuerte. Con estos tres elementos, no solo conseguiremos tener una contraseña segura, sino cumplir con todos los requisitos para que sea imposible adivinarla.