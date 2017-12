Lo que 2017 ha dado de sí, te lo resumimos en solo 10 tweets

A día de hoy Twitter es un medio de comunicación importante; una herramienta muy útil, tanto para una gran cantidad y variedad de información como para aquellos usuarios que quieran mantenerse notificados de un determinado hecho en tiempo real. Es por ello que hoy resumimos 2017 en diez tweets virales que han definido el año.

Pocos días de haber empezado 2017, circuló por Twitter una imagen que muestra a Donald Trump sosteniendo una orden ejecutiva en la que el contenido de los documentos pasó a ser un dato prácticamente anecdótico.

Tras un error en los Oscars que dejó a todos boquiabiertos, 'Moonlight', y no 'La La Land', se impuso como mejor película. Todo el equipo de La La Land había subido a recoger su Oscar, pero habían leído el sobre equivocado, cosa que dió mucho juego en la plataforma del pajarito.

El Papa Francisco recibió en el Vaticano al presidente de Estados Unidos y a su familia. Del encuentro salió una foto en la que aparece el papa, con gesto muy serio, junto a un Trump sonriente y pletórico, su mujer Melania y su hija Ivanka. La imagen fue, sin duda, la más comentada del día en las redes sociales, donde generó miles de reacciones.

El torbellino de publicaciones sobre entrevistas a animales fue todo un fenómeno en las redes sociales, sacando el lado más creativo e imaginativo de cada usuario. La agudeza de algunos ayudó a que con el juego de palabras, se propagara a otros imitando la publicación original.

El lanzamiento de un misil por parte de Corea del Norte falló. Sin embargo, provocó una explosión de creatividad entre los usuarios de Twitter, que se apresuraron a compartir imágenes "exclusivas" del infortunado lanzamiento en la costa oriental del país.

Esta imagen del catalán Antonio Guillem se movió de forma masiva en Twitter. La broma casi siempre es la misma: el novio nos simboliza a nosotros, la mujer de rojo son nuestros errores y la novia, las buenas decisiones que no tomamos.

Looking up stock photos for work and I think I found "distracted bf" girl. pic.twitter.com/pU4flzuLDT