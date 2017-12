¿Cada cuánto tiempo debemos cambiar de gafas?

Los adultos debemos acudir a revisión una vez al año

Los niños deben revisarse la vista más a menudo

Las gafas son un complemento médico, no estético

Unas gafas sobre un libro. Imagen: Pixabay

Aunque no es algo que tenga un tiempo estipulado o recomendable, lo cierto es que la disparidad de los usuarios que usan gafas a la hora de cambiar las lentes es amplia. Desde los que cambian de gafas todos los años simplemente por seguir la moda, hasta los que aguantan más de 5 años con ellas y deciden cambiar, literalmente, cuando se caen a pedazos o no ven por los arañazos.

Según datos del Colegio Nacional de ópticos, se estima que alrededor del 20% de usuarios de gafas no renuevan sus gafas hasta pasados 5 años o más. Sin embargo, por muy resistentes que sean las gafas, es recomendable un cambio de las mismas antes de esos 5 años para garantizar una buena salud ocular. Cambiar de gafas no es sólo una cuestión de moda.

El problema radica principalmente en el desconocimiento del usuario. Algunos datos estiman que un 72% de los usuarios de gafas no acude a revisiones ya que creen ver correctamente, sin embargo, la gran mayoría han sufrido cambios en su graduación. Muchos ven peor de lo que deberían tras unos años usando las mismas gafas, pero no lo saben. Debemos pensar en las gafas como un elemento médico, una necesidad, y no un complemento estético.

Los niños deben revisarse la vista más a menudo

Es recomendable realizar una revisión anual cada año en el óptico optometrista, con la finalidad de comprobar si la visión ha variado -es común en los niños-. Cada vez el precio de las gafas es más competitivo, así que cambiar de gafas cada dos años, por ejemplo, sería una buena recomendación. Si en las revisiones se detecta una variación de dioptrías, entonces debemos cambiar de gafas, puesto que está en juego nuestra salud ocular. renovar o no es sencillo, y lo tendremos que hacer sólo cuando afecte su fin único: mejorar nuestra calidad visual.

Por tanto, como mínimo, los adultos debemos acudir a revisión una vez al año, y serán los profesionales los que nos digas si es necesario cambiar de gafas. Por otra parte, no es necesario ver todo borroso para acudir a revisión y cambiar las gafas. En el momento en que notemos una mínima molestia, debemos hacernos una nueva revisión.