Águilas, periquitos, dragones... ¿Sabrías relacionar cada afición con su club de fútbol?

Águilas - Benfica

Viene del águila que encumbra el escudo del equipo desde 1904, un símbolo de autoridad, independencia y notoriedad. 

Periquitos - RCD Espanyol

El apodo surge porque en el barrio donde se construyó el estadio de Sarriá vivían numerosos periquitos. Después de la construcción, continuaron viviendo en los árboles que rodeaban el nuevo campo de fútbol. Es por ello que el equipo y aficionados reciben el mote de "pericos".</p> <p>Dragones - Oporto</p> <p>El dragón ha sido un símbolo del Oporto desde el siglo XIX, representado el espíritu de lucha y de invencibilidad. </p> <p>Colchoneros - Atlético de Madrid</p> <p>Antiguamente los colchones eran con franjas rojas y blancas, como la indumentaria del Atleti, por lo que de este modo se les llama "colchoneros" a los "rojiblancos".</p> <p>Los boquerones - Málaga</p> <p>Blanquiazules o albiazules son apodos que identifican este equipo, pero el apelativo más nombrado por aficiones rivales, "boquerón", es uno de los símbolos asociados a la ciudad de Málaga. </p> <p>Merengues - Real Madrid</p> <p>Los aficionados del Real Madrid son merengues porque Matías Prats comenzó a llamarles así desde la radio cuando comparó el blanco de la camiseta del equipo con el merengue </p> <p>Los ché - Valencia C. F.</p> <p>La expresión "ché" en Valencia parece un apodo más que lógico para este equipo. Luego, y como hemos visto en otras ciudades donde hay varios clubes que rivalizan, está el mote que te ponen los adversarios. Los aficionados del Levante llaman "chotos" a los del Valencia porque antiguamente los terrenos del Mestalla eran unas majadas donde pastaban estos animales. </p> <p>Indalicos - UD Almería</p> <p>El indalo, símbolo de Almería, es una figura que se encuentra en la cueva de los Letreros, en el municipio de Vélez-Blanco. Se trata de una pintura rupestre que representa una figura humana con los brazos extendidos y un arco sobre las manos. </p> <p>Granotes - Levante</p> <p>El apelativo "granota" procede de una curiosa coincidencia: transcurridos unos años de la Guerra Civil, el Levante tenía jugadores, pero no campo debido a que el terreno en el que jugaban fue utilizado por la Organización Juvenil Española. Entretanto, al Gimnástico le ocurría lo contrario; no tenía apenas jugadores pero sí campo de fútbol. Así que unieron fuerzas. El campo del Gimnástico estaba al cauce del río Turia donde había un gran número de ranas (granotes en valenciano).</p> <p>Culés - FC Barcelona</p> <p>A los aficionados se les llama así porque durante los partidos de antaño jugados en el Camp Nou, los seguidores se sentaban en unos asientos donde "se les veía medio culo desde fuera del propio estadio". Desde entonces, ese es el mote para los aficionados del Barça.</p> <p>Txuri-Urdin - Real Sociedad</p> <p>Txuri-Urdin es el nombre del himno del club, pero también significa "blanquiazul" en euskera. </p> <p>Los azulones - Getafe</p> <p>El apelativo castizo del Getafe es "Geta", pero sobre todo es el equipo azulón. 