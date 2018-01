Fotografían a una bandada convirtiéndose en un pájaro gigante

Daniel Biber cazó el momento perfecto gracias a una bandada de pájaros

Los estorninos cambiaban la forma de su agrupación a una silueta de un ave

Daniel Biber. Imagen: lensculture

Para hacer una buena fotografía no solo se necesita un encuadre y una iluminación perfecta, sino, en muchas ocasiones, estar en el momento justo, en el lugar adecuado. Normalmente se reflejan casualidades fruto de la perspectiva, pero Daniel Biber, un fotógrafo alemán, cazó un momento perfecto gracias a una bandada de pájaros.

Mientras disfrutaba de unas vacaciones perfectas en la Costa Brava, Daniel cogió su cámara para fotografiar lo que era una bandada de pájaros. Los estorninos que inmortalizaba cambiaban la forma de su agrupación hasta que, de repente, esta generó la silueta de una enorme ave.

Este fenómeno puede ser un verdadero espectáculo; miles o más pájaros volando y retorciéndose en lo que parece ser un grupo de aves coordinado que puede transformarse rápidamente en algunas formas sorprendente.

Las imágenes le han valido a Biber un premio en una competencia internacional de fotografía, pero no se dio cuenta de que había capturado esas fotos hasta más adelante. "Solo cuando revisé más tarde las imágenes en mi cámara, me di cuenta de qué silueta habían formado los estorninos", dijo Daniel. "Estaba tan concentrado en tomar fotos en ese momento que no me había dado cuenta del gran pájaro".