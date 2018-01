¿Encuentras una razón lógica para esta ilusión óptica?

¿Preparado para una pequeña prueba visual? Akiyoshi Kitaoka, un psicólogo que estudia las ilusiones ópticas, creó esta imagen que parece doblarse en el centro. En el diseño, las líneas horizontales y verticales parecen ondular y ser de diferente color, pero son idénticos.

Akiyoshi Kitaoka ha creado cientos, tal vez miles, de ilusiones ópticas capaces de derretir cualquier cerebro. Tiene algunas imágenes que parecen moverse, deformando así tu sentido de forma, tamaño y noción del color.

Recientemente ha publicado una nueva imagen en Twitter. Su simplicidad y eficiencia crea dos ilusiones ópticas a la vez.

Patterns are aligned vertically and horizontally, but they appear to bend. Moreover, there appear to be dark-gray turtles and light-gray ones, though they are the same luminance. pic.twitter.com/AMt60y3Sz8