El apodo de Kim Jong-un en el colegio y otras cosas que no sabías de su infancia

El actual líder de Corea del Norte es conocido por ser temperamental e impredecible

Los medios de comunicación han recurrido a sus antiguos compañeros de clase

Kim Jong-un. Imagen: Gettyimages

El dictador norcoreano Kim Jong-un es, actualmente, uno de los grandes activistas de la cultura política moderna. Conocido por ser temperamental e impredecible, la figura de Kim Jong-un ha dado a Corea del Norte cierta reputación y ser el centro de atención de otras superpotencias del mundo.

Como cualquier otra figura política, Kim Jong-un tuvo una carrera por delante, y los medios de comunicación han recurrido a menudo a sus antiguos compañeros de clase para descubrir cosas sobre su vida de adolescente. A petición de su padre, el ex líder Kim Jong-il, fue educado en un internado suizo entre 1998 y 2000, por lo que estas son algunas cosas que sabemos sobre los años formativos de Kim Jong-un.

No era el niño más inteligente de clase

El famoso dictador de Corea del Norte no era un niño prodigio, ni siquiera sacaba buenas notas; por el contrario, era muy tímido. Aunque era dos años mayor que la mayoría de sus compañeros de clase, tenía problemas para estar a la altura de la academia.

Aficionado a los Chicago Bulls

El joven Kim Jong-un estaba especialmente obsesionado con los Chicago Bulls y era un buen jugador de baloncesto. Además, tenía un armario lleno de camisetas de los Chicago Bulls, tenis Nike y ropa deportiva al más puro estilo del básquet americano.

Era popular

La presencia de Kim Jong-un se hacía notar en la escuela suiza. El actual jefe del estado norcoreano era conocido por su buen sentido del humor y ser un buen amigo. A menudo se podía ver un pequeño número de personas a su alrededor; incluso dos empleados grabaron sus partidos de baloncesto en vídeo.

El apodo de Kim Jong-un

Kim Jong-un no fue presentado con su verdadero nombre para evitar acosos de sus compañeros; se le presentó como "Pak Un", hijo de un diplomático asiático. Sin embargo, tanto los profesores como los estudiantes notaron que los padres de Kim nunca se presentaron a las reuniones escolares.

Le gustan las películas de acción

En 2009, los ex compañeros de Kim Jong-un hicieron una colaboración con The Washington Post y declararon que Kim era un poco torpe, particularmente con las chicas; cuando no estaba viendo baloncesto, miraba películas de acción y jugaba con su Playstation. Dicen que jugaba a videojuegos de combates y que le gustaban los filmes de Jackie Chan.

Desapareció de un día para otro

A Kim Jong-un todavía le quedaba un año escolar para terminar en los estudios, cuando desapareció de un día para otro en el año 2000. No ofreció dirección ni ninguna indicación de que se fuera a ir. Los compañeros de clase pensaron que estaba enfermo y que lo verían muy pronto.