Estas imágenes revelan cómo ven realmente el mundo los perros

Su vista no es igual a la nuestra porque no poseen la misma riqueza de tonos

Cuentan con menos receptores del color en comparación al ojo humano

Ojos de un perro. Imagen: Pixabay

Cómo ven los perros es una pregunta que más de uno se ha planteado al menos una vez. Aunque es verdad que no existe una respuesta exacta a la cuestión, muchos estudios permiten hacernos una idea aproximada de cómo es su visión.

En primer lugar, debemos decir que su vista no es igual a la nuestra, o por lo menos, no poseen la misma riqueza de tonos a la que estamos acostumbrados. Una antigua creencia que ha sido desmentida por numerosos estudios, es que los perros ven en blanco y negro. No es así, los perros ven en color, pero con un espectro diferente al de los humanos.

Youtube Video

Esto se debe a que los perros cuentan con menos receptores del color (conos oculares) que el ojo humano. Mientras que un perro cuenta con dos de éstas células, los humanos contamos con tres: cada uno de ellos procesa de manera individual el color rojo, el verde y el azul.

La intensidad de estos tres colores (RGB) es interpretada por nuestro cerebro dando lugar al amplio abanico de colores con el que cuenta el ser humano.

Visión canina. Imagen: Viralplus

Los perros son capaces de percibir colores de una manera similar a como lo hacemos los humanos. Distinguen el amarillo o el azul y el rojo o el verde, aunque en este último grupo de colores, de forma distorsionada. El rojo lo perciben como marrón-amarillo y el verde como un gris-amarillo, haciendo que su visión sea muy parecida a la de una persona con protanopía.

Espectro de colores persona con protanopía. Imagen: Wikipedia

Los perros, al tener solamente dos tipos de conos, no pueden percibir algunas combinaciones de colores: no son capaces de distinguir bien las tonalidades de colores entre el rojo y el verde.

¿Ven con la misma nitidez?

Quizás pensar en la pregunta de cómo ven los perros te ha llevado a pensar si también observan su alrededor con nitidez, pero lo cierto es que su visión no tiene la misma definición que la nuestra. Por ejemplo, una pelota pequeña les será difícil de distinguir a larga distancia, y a corta no percibirán todos los detalles.

Perro frisbee. Imagen: Gettyimages

Sin embargo, si el objeto comienza a moverse, entonces sus posibilidades de encontrarlo se multiplican por tres. Se cree que los perros identifican visualmente a las personas por su forma de moverse, más que por su aspecto, color o indumentaria. Confían mucho más en su habilidad para detectar patrones de movimiento y su olfato que cualquier otra cosa.

Además, la frecuencia con la que capturan y procesan imágenes en movimiento es mayor que la nuestra. Es el mismo concepto que ocurre con las cámaras que procesan muchas imágenes por segundo: después de reproducirlas, parece que la secuencia sea a cámara lenta.

Perro. Imagen: Gettyimages

Distancia a la que su vista funciona

La vista de un can alcanza menor distancia focal que la de una persona. Es decir, que si nuestra agudeza visual nos permite distinguir un objeto perfectamente a 100 metros de distancia, ellos necesitan estar a 25 metros para distinguirlo de la misma manera que nosotros.

Su visión aumenta considerablemente si el objeto en cuestión está en movimiento. En ese caso, la distancia a la que pueden detectarlo es mucho mayor. En cuanto al ángulo de visión, el de un perro es de 250º, muy superior a los 180º de los humanos.

Campo de visión de los perros. Imagen: Craig Lizotte

Algo que debemos tener en cuenta para entender el sentido de la vista de los perros, es que tienen mayor dificultad para ver objetos cercanos. Si nosotros podemos enfocar los objetos hasta cuando están a seis centímetros de nuestros ojos, los perros necesitan unos 30 centímetros de distancia. Es decir, les cuesta enfocar algo que se encuentra a menor distancia.

¿Cómo ven en la oscuridad?

Los perros, como otros muchos animales no son capaces de ver en la oscuridad, pero sí tienen más facilidades de ver en condiciones de baja luminosidad. El ojo del perro cuenta con una pupila más grande que le permite una mayor entrada de luz y sus células receptoras funcionan mejor en la oscuridad.

Pupilas de un perro. Imagen: Gettyimages

Una de las mayores ventajas con la que cuentan los perros es una membrana que tienen en su ojo. Esta membrana actúa como un espejo que refleja los rayos de luz que posteriormente son enviados a las células receptoras, permitiendo a los perros tener mayor información sobre lo que están viendo en la penumbra.

Esta membrana, llamada Tapetum Lucidum, es la causante de que siempre que le haces fotos a tu perro en lugares oscuros, le brillen los ojos.