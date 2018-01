El truco para saber en qué día de la semana caen los cumpleaños de tu familia (y no es Facebook)

Si no tienes a mano un calendario, estos pasos te podrán ayudar

Calendario. Imagen: Pexels

Normalmente la gente memoriza los cumpleaños en términos de fechas concretas y años, no en días de la semana. Si no puedes recordar si el aniversario con tu pareja es un sábado o un domingo, o si no sabes en qué día de la semana naciste, existe un truco matemático basado en un algoritmo para ayudarte a recordar los días más importantes.

Además, permite señalar mentalmente qué día de la semana fue o será una fecha cualquiera del calendario Gregoriano. Lo mejor es que tus familiares y amigos pensarán que tienes una memoria sobrehumana, cuando todo lo que necesitas hacer es memorizar un conjunto de números y hacer una serie de cálculos. Si no tienes a mano un calendario, estos pasos te podrán ayudar.

Asigna un número a los días de la semana

En primer lugar, uno de los trucos para conocer el día de la semana de cualquier fecha importante es representar cada día con un número:

Domingo = 1

Lunes = 2

Martes = 3

Miércoles = 4

Jueves = 5

Viernes = 6

Sábado = 7

Ejemplo

Tomamos como referencia el 29 de enero (lunes) y suponemos que queremos calcular el día 27 de agosto, ya que es el cumpleaños de un familiar. Para ello, sabemos que cada semana contiene 7 días; si el día 29 de enero es lunes, entonces en enero los lunes serían 1, 1+7, 1+2x7, 1+3x7 y 1+4x7.

Cada uno de los cálculos hacen referencia a la semana en que está ubicado el lunes, así los demás lunes del mes de enero corresponden a: 1, 8, 15, 22, 29.

Si queremos saber qué día de la semana corresponde el 27 de agosto, para ello debemos pensar en lo siguiente: si cada mes tuviese exactamente 28 días, contaremos de cuatro en cuatro semanas. Es decir, el 29 de agosto corresponde al lunes.

En ese orden de ideas, nuevamente el 1, 8, 15, 22 serían también lunes y, por lo tanto, el 27 de agosto sería un sábado.

El problema radica en lo siguiente; desde enero hasta agosto han pasado varios meses (enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio)

Sabemos que el mes de enero tiene 31 días, es decir, 3 más que 28; febrero 0 más, marzo 3 más, abril 2 más, Mayo 3 más, Junio 2 más y Julio 3 más que 28 días (cuatro semanas justas). Cuando pensamos en éste último dato, nos damos cuenta que a nuestro día le debemos de agregar 3+0+3+2+3+2+3 (16 días más).

Si han transcurrido 16 días más, lo dividimos entre 7 y nos da un resultado de 2, es decir, que han pasado dos semanas adicionales. Pero a ello le debemos añadir el residuo y resto de la división (2), número que nos desvela qué día de la semana fue el 27 de agosto si acudimos a la tabla anterior.

Si nuestros cálculos corresponden al número 2 de la lista anteriormente mencionada, el día 27 de agosto sería lunes.