¿Por qué el cielo se volvió violeta durante un partido del Tottenham?

Durante el partido de fútbol de la FA Cup en Gales que enfrentaba a los equipos Newport County y Tottenham Hotspur el cielo se tiñó de un extraño color violeta sorprendiendo a miles de aficionados del estadio. Estos compartieron todo tipo de fotografías a través de Twitter.

Decenas de usuarios no tardaron en publicar en sus cuentas personales fotografías en las que aparece la curiosa coloración rosa/violeta del cielo, fenómeno que se vio en gran parte de la ciudad y no exclusivamente en el contorno del estadio.

Sky went a weird mauvey pink over #rodneyparade @NewportCounty about ten minutes ago. Let's hope it's a good omen - c'mon County! #OneClubOneCounty #facup #nofilter pic.twitter.com/6Jq7nQO3Dn