Un problema en los baños obliga a aterrizar un avión cargado de fontaneros

Puede sonar como el principio de un chiste: ¿cuántos fontaneros se necesitan para arreglar el inodoro de un avión? El caso es que incluso una cabina llena de operarios no es suficiente para reparar la avería, como se demostró recientemente.

El vuelo DY1156 se dirigía a Múnich, Alemania, desde la capital de Noruega, pero después de 20 minutos en el aire el avión tuvo que dar media vuelta debido al inconveniente.

El avión de la aerolínea Norwegian tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia el pasado sábado poco después de despegar debido a un problema con sus inodoros. La ironía está en que alrededor de 85 de los pasajeros eran fontaneros.

Se trataba de la empresa de fontanería Rorkjop, cuyo director, Frank Olsen, afirmó que le hubiera gustado repararlo, pero tenía que hacerse desde el exterior.

"Nos hubiera gustado arreglar los baños, pero desafortunadamente tenía que hacerse desde el exterior y no nos arriesgamos a enviar a un empleado a trabajar a 10.000 metros de altura", bromeó Olsen a la revista Dagbladet. "Hubo un buen ambiente en el avión, con la ironía sobre los inodoros rotos".

???????????? Norwegian flight #DY1156 with 84 plumbers on board was forced to return to Oslo becasue of a problem the toilets on board.https://t.co/lUPlJIxGMU pic.twitter.com/I5YqeR6hvJ