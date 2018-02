Intenta colar un pavo real en un avión y se genera un debate absurdo en las redes

Los Animales de Apoyo Emocional son una terapia prescrita por profesionales

La compañía sobre animales señala que son aceptados los que quepan debajo del asiento

Pavo real en el aeropuerto. Imagen: Facebook/The Jet Set

En EE.UU existe el término "Emotional Support Animals"(Animales de Apoyo Emocional): perros que no necesariamente tienen un entrenamiento específico, como reciben los canes de terapia. Para que un perro sea considerado como Animal de Apoyo Emocional, lo que se necesita es demostrar que su presencia es necesaria para la salud mental de su dueño o para la terapia que esté siguiendo.

Este tipo de terapias son prescritas por un profesional médico y, por regla general, estos animales sí pueden volar a bordo de los aviones con sus dueños. Sin embargo, no fue el caso de un pavo real que llegó con su dueña al aeropuerto de Newark para viajar en un vuelo de Los Ángeles.

A pesar de haberla advertido tres veces de que Dexter no podría viajar con ella, Ventiko apareció en el aeropuerto de todos modos. La aerolínea explicó que no se le permitió abordar al animal porque no cumplía con sus lineamientos por numerosas razones, entre ellas el peso y el tamaño.

Como es evidente, no dejaron embarcar al pavo real; la política de la compañía sobre animales de servicio señala que son aceptados los que quepan en la parte inferior del asiento; pero no antes de armar un espectáculo en el aeropuerto e iniciar un debate sobre los méritos de los Animales de Apoyo Emocional y las personas que abusan del sistema que les permite viajar.

"Esta gran foto me la tomaron hoy en el Aeropuerto Newark, donde pasé seis horas intentando coger mi vuelo a Los Ángeles. Mañana mis amigos humanos me llevarán en coche cruzando el país", argumentó desde la cuenta de Instagram que el animal protagoniza.

Dexter fue comprado en una instalación de arte conceptual hace tiempo y ahora es parte del arte de Ventiko. Sea como fuere, la anécdota del pavo real y la artista en el aeropuerto, ha proporcionado una gran publicidad para ellos.