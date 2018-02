Pacarana: las posibles verdades sobre el vídeo viral de la rata bañándose

El vídeo ha dividido a la comunidad de Internet por varias razones

El clip muestra una hipotética rata dándose un baño como un humano

Podría esconder una terrible verdad detrás de las impactantes imágenes

Vídeo de la rata bañándose. Imagen: YouTube/Shower Rat

Las imágenes que muestran una pequeña rata cubierta de jabón frotando el cuerpo como si fuera un humano, es un vídeo que ha estado circulando varios días por Internet en varias redes sociales. Con miles de retuits, compartidos, me gusta y comentarios, detrás del clip podría esconderse una terrible verdad: no es una rata y no está bañándose.

Youtube Video

Quizás seas uno de los usuarios que quedaron impresionados con el vídeo del pequeño roedor que aparenta estar tomando un baño. El vídeo se volvió viral a las pocas horas de ser publicado, pero la explicación puede ser mucho más sorprendente y menos divertida de lo que aparenta.

Tal fue la fascinación por el roedor bañándose, que varios sitios en internet se dieron a la tarea de buscar una explicación lógica para lo que estaban viendo. En primer lugar, no se trata de una rata, sino de una "Pacarana", un roedor de mayor tamaño que los ratones y al que no le resulta difícil sostenerse a dos patas.

No, no es una rata. Y no, no se está "bañando".



La explicación detrás de "Shower Rat" ???????????? pic.twitter.com/WklYhCN95p — pictoline (@pictoline) 30 de enero de 2018

Tampoco está tomando un baño: los hábitos de higiene de los roedores no suelen incluir ni gel ni champú. Tal y como explica en la imagen Pictoline, es probable que la pacarana esté quitándose el jabón que ha caído sobre ella, ya que, por la constitución de su piel, son sustancias que le irritan y le resultan incómodas.

Sin embargo, el vídeo ha conseguido dividir la comunidad de Internet: unos dicen que la pacarana ha sido enseñada para comportarse así, otros que se trata de un montaje y los que defienden que el animal está sufriendo.