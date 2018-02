El deportivo Tesla lanzado al espacio por Elon Musk, una fábrica de memes

El vehículo Tesla Roadster tendrá el honor de viajar a la órbita de Marte

Lleva un mensaje de Elon Musk al espacio: "Hecho en la Tierra por humanos"

Tesla Roadster. Imagen: Twitter/@noabraspaz

Este martes se dejaron unas imágenes que marcarían un antes y un después en la historia: se produjo el primer vuelo del cohete más potente de la actualidad, el Falcon Heavy de la empresa SpaceX, que despegó, voló y aterrizó exitosamente de vuelta a la Tierra. Siendo una prueba, el cohete no tenía cargamento, pero sí llevaba a bordo el coche eléctrico Tesla Roadster de color rojo del propio Elon Musk.

El automóvil tiene montadas varias cámaras que permiten seguir en directo el viaje espacial del maniquí que está al volante del vehículo. El lujoso coche, que vuela en una órbita entre la Tierra y Marte, va acompañado de la canción 'Space Oddity' de David Bowie y un maniquí al que se le ha bautizado como Starman.

Pero además, el Tesla lleva un mensaje de Elon Musk al espacio: "Hecho en la Tierra por humanos". Por otro lado, en una pequeña pantalla se puede leer el texto "Don't Panic" (No entres en pánico), que es una pequeña referencia a los libros The Hitchhiker's Guide to the Galaxy de Douglas Adams.

Youtube Video

El lanzamiento del Falcon Heavy de SpaceX no tardó en ser tendencia en Twitter. Miles de usuarios empezaron a publicar todo tipo de reacciones ante el acontecimiento, y los memes no se hicieron esperar.

"BUENO? SÍ, YA POR FIN ENCONTRÉ LUGAR PARA ESTACIONARME" pic.twitter.com/EOY48q02PZ — Augusto Mendoza (@chidoguan) 6 de febrero de 2018