Hongos en el secador de manos: no dejes que Internet te asuste con esta imagen

Nuestra piel ya está cubierta de microbios, aunque no los veamos

Muestra en placa petri. Imagen: Facebook/Nichole Ward

Hace tan sólo un par de semanas salió a la luz una imagen que puso en alerta a medio mundo. Unos enormes hongos habían invadido de manera alarmante el interior de un secador de manos de un baño público. El pánico corrió entre los internautas... ¿Quiere esto decir que todos los secadores de manos se encuentran en este estado? ¿Deberíamos dejar de secarnos las manos con ellos? Un experto en microbios ha restado importancia al asunto: la imagen no es tan horrible como parece.

Nichole Ward, una estudiante de enfermería, fue la mujer que compartió los resultados de un examen microbiológico de uno de estos secadores en Facebook, acompañándolo con una fotografía en la que se veía el aparato lleno de hongos y en la que recomendaba no volver a usarlos. La imagen no tardó en hacerse viral en cuestión de minutos, siendo compartida casi 600.000 veces y consiguiendo 150.000 interacciones.

Dada la mala reputación de la higiene de los baños públicos, no nos sorprende que la colección de microbios haya alcanzado un punto crítico en el cual muchos se replantean si secarse las manos. Pero, generalmente, la placa petri que muestra Nichole Ward en su perfil no es tan horrible como parece, y he aquí por qué.

El motivo principal por el cual esta imagen no debe asustarte es porque la piel está cubierta de microbios. Esto no significa que dejemos de darnos la mano o tengamos que estar lavándolas a todas horas, pero incluso si supieras cuántos microorganismos se encuentran en la boca no dejarías que nadie te besara. En esencia, nadamos en un mar de microorganismos toda nuestra vida y no pasa nada, no todos ellos son sinónimo de algo malo.

En segundo lugar, según el experto Mark O. Martin, lo que se ve en la foto parecen hongos, lo que tiene mucho sentido si tenemos en cuenta que no todas las placas petri permiten cultivar los mismos microorganismos.

Y por último, para saber si un secador de manos por aire puede enfermarnos, primero habría que identificar qué tipo de patógenos tiene, estudiar cuántos podrían diseminarse en el aire y explorar si hay diferencia entre ese cultivo y el que obtendría el papel higiénico del baño público en que se tomaron las muestras.