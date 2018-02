En esta fotografía hay un leopardo y antes de que te des cuenta, ya te ha mordido

Una fotógrafa fue capaz de capturar a este esquivo animal mientras cazaba

Imagen que muestra un claro ejemplo de la naturaleza esquiva del animal

Leopardo escondido. Imagen: Inger Vandyke

El leopardo de las nieves es considerado en la actualidad una especie en peligro de extinción. Vive en las montañas remotas a altitudes de hasta 600 metros, motivo por el cual es poco lo que se sabe de ellos. Su pelo es gris, suave y extravagantemente denso, razón por la que quizás seas incapaz de encontrarlo fácilmente en esta imagen.

Este animal ha sido rara vez fotografiado no sólo por su estado de peligro de desaparición como especie, sino también por su gran capacidad de ocultarse de forma impecable al mezclarse con el medio ambiente. El leopardo de la nieve se puede camuflar a la perfección gracias a su pelaje con estampado que se vuelve casi invisible en su hábitat natural.

Sin embargo, en esta instantánea tomada en Ladakh, India, por la fotógrafa Inger Vandyke en 2015, el elusivo animal aparece acechando a unas cabras. ¿Eres capaz de distinguir donde se encuentra el leopardo?

Leopardo de las nieves. Imagen: Inger Vandyke

¿Todavía no has sido capaz de detectar dónde se encuentra el depredador? Entonces quizás es bueno que no te encuentres en el lugar de estas ovejas. Ellas por lo menos tienen la velocidad y la agilidad necesarias para escapar de un leopardo de las nieves una vez que se revela. Tú, por otro lado, serías cazado antes de que pudieras darte cuenta de lo que está pasando.

Leopardo de las nieves. Imagen: Inger Vandyke

Inger Vandyke explicó que la imagen fue capturada durante una expedición en la que colaboró con el biólogo Mark Beaman. Durante cinco días, los fotógrafos rastrearon a cuatro leopardos de las nieves con el fin de retratarlos y documentarlos para Wild Images Photo Tours UK.

Los vieron jugar, pelear, olfatear, esconderse en guaridas rocosas y finalmente se sentaron durante nada más y nada menos que seis horas para observar a un leopardo bajar por una ladera y tratar de dar caza a una cabra azul del Himalaya.