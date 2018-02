Un asesinato de hace 200 años mantiene en vilo a la Isla del Troll petrificado

La península es conocida por una curiosa formación rocosa de basalto negro

Dos personas quedaron atrapadas dentro de un edificio en llamas en 1828

Aparentemente no fue un accidente, los hombres fueron cruelmente asesinados

Troll petrificado Islandia. Imagen: Regina Horn

Durante siglos, un grupo de pequeñas granjas han surgido entre los campos de hierba y las colinas rocosas cerca de la península de Vatnsnes en Islandia, más o menos contentos de sobrevivir en el borde del mundo. La península es conocida por una formación rocosa de basalto negro que se dice que es un troll petrificado y por la multitud de focas que llegan a asolearse en la playa.

Todavía es tan tranquilo -y solitario- como lo fue la noche de marzo de 1828, cuando Agnes Magnúsdóttir huyó de Illugastadir, la granja donde trabajaba, a la casa de la granja Stapakot para avisar sobre un incendio. La situación, dijo, fue terrible: dos personas quedaron atrapadas dentro del edificio en llamas.

Focas en Vatnsnes. Imagen: Regina Horn

Cuando los bomberos llegaron y apagaron el incendio, la escena fue aún peor de lo que esperaban. En el interior encontraron los cuerpos del dueño de la granja, Natan Ketilsson, y su invitado. Aunque los dos estaban gravemente quemados, los bomberos pudieron ver que no era el fuego lo que había causado la muerte: los hombres habían sido apuñalados 12 veces y golpeados con un martillo.

Las autoridades no tardaron en arrestar a Agnes, Sigrídur Gudmundsdóttir, así como a un joven llamado Fridrik Sigurdsson. A pesar de que los motivos aparentes del trío era avisar a las autoridades, algunos chismes sospechaban que el crimen tenía algo que ver con sus enredos románticos.

Península de Vatnsnes. Imagen: Regina Horn

Amistades peligrosas

Agnes se enamoró perdidamente de Natan, un médico y herbolario autodidacta. Parecía que los dos habían tenido una breve aventura, pero Natan estaba enamorado de Skáld-Rósa, una popular poeta local. A pesar de que Rósa estaba casada, su larga relación con Natan era conocida en todo el área e incluso llegaron a tener dos hijos. Pero para complicar aún más las cosas, Natan también había tenido relaciones íntimas con Sigrídur.

Nadie fue capaz de descubrir cómo estas pasiones entrelazadas pueden haber llevado a un asesinato. ¿Acaso Agnes se puso celosa de las recientes atenciones de Natan hacia Sigrídur? Los documentos de prueba se centraron más en la idea de que el grupo estaba conspirando para robarle las propiedades a Fridrik a modo de resentimiento, puestos que las acogió en su granja. Las mujeres nombraron a Fridrik como la mente maestra del crimen, aunque carecían de detalles sobre por qué tenía la culpa.

Día del juicio por asesinato

Después de un largo juicio que llegó hasta el Tribunal Supremo en Copenhague, Agnes y Fridrik fueron condenados a pena de muerte. Sigridur también tuvo una sentencia de muerte, pero su condena finalmente fue conmutada por cadena perpetua.

Las razones de la conmutación no están del todo claras, excepto para entonces el público se había aprovechado de Agnes como la verdadera malhechora dado que se la había tachado numerosamente como una especie de villana, bruja y como el propio diablo.

El día de la ejecución llegó el 12 de enero de 1830 y fue todo un espectáculo: asistieron 150 personas, se prohibieron ritos funerarios cristianos, se les empaló la cabeza en palos y se los exhibió públicamente de cara a la carretera. Pero las cabezas de Agnes y Fridrik no estarían allí por mucho tiempo: fueron robadas pasadas las 24 horas de la exhibición, y permanecieron desaparecidas cerca de 100 años.

Península de Vatnsnes. Imagen: Regina Horn

Nueva investigación en la sentencia

El 9 de septiembre de 2017, Agnes recibió una segunda oportunidad en la corte. Un simulacro de juicio organizado por la Sociedad Legal Islandesa abrió el caso con las leyes modernas, con el resultado de que Agnes sería condenada a 14 años de prisión en lugar de pena de muerte.

Según uno de los tres jueces del tribunal simulado y un ex juez real en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el juicio original no intentó responder el por qué de los asesinatos. Por lo que ese día intentaron entender la motivación detrás del crimen y cómo las dos mujeres, que no tenían otro lugar donde vivir, fueron acogidas por Fridrik.