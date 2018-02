Para este profesor de Ghana no importan las carencias a la hora de enseñar informática

Owura Kwadwo. Imagen: Facebook/Owura Kwadwo Hottish

Una publicación en Facebook de un profesor en Ghana se ha vuelto viral y se ha ganado el corazón de muchas personas gracias a sus métodos inusuales y totalmente improvisados de enseñar sin necesidad de hacer uso de un ordenador.

Owura Kwadwo ejerce de profesor en un colegio de Kumasi, Ghana, y ha enseñado a los niños a usar Microsoft Word, el pequeño detalle es que la escuela no cuenta con un solo ordenador. Pero para este profesor esto no es un obstáculo, sino una oportunidad para apoyarse en su talento y no rendirse.

Después de haber estudiado diseño gráfico, decidió utilizar sus habilidades para enseñar la creación de un documento Word dibujando una captura de pantalla completa en la pizarra para que sus alumnos las copien y aprendan. Según explica, lo hace para que por lo menos tengan una idea de lo que verán si están detrás de un ordenador: "Me aseguro de que entiendan todo bien antes de irse de clase".

Todo un ejemplo para el resto del mundo

Las imágenes fueron publicadas originalmente en Facebook y han provocado una acalorada discusión entre los usuarios. Si bien la mayoría de las personas elogian a Kwadwo por su dedicación a sus alumnos y por la improvisación creativa, también hay indignación sobre por qué se debería tener que llegar a estos extremos en pleno 2018.

Desde que la publicación se volvió viral, Kwadwo recibió todo tipo de ofertas y donaciones para ordenadores y proyectores, lo cual es una gran noticia para los docentes de la escuela. Los esfuerzos y el compromiso del profesor son un buen ejemplo para cuando a veces se necesita algo de improvisación para llenar las lagunas que los gobiernos no pueden proporcionar.