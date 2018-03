Un joven asegura haber puesto 20 huevos, y sus padres lo respaldan

Dejó desconcertados a los médicos después de poner un huevo delante de ellos

Creen que el adolescente se los introdujo por el recto, algo que él niega

Huevos de gallina. Imagen: Pixabay

Un adolescente de 14 años de Gowa, al sur de Indonesia, dejó desconcertados a los médicos después de poner un huevo delante de ellos. Tanto el niño como su familia afirman que ha puesto 20 huevos en los últimos dos años y garantizan que tienen una radiografía de uno dentro de su cuerpo.

El pasado lunes el jóven llamado Akmal puso dos huevos en presencia de los médicos, lo que ha provocado todo tipo de reacciones en la comunidad médica, quienes sostienen que es físicamente imposible que los humanos generen y pongan huevos como las gallinas.

Los expertos se han mantenido escépticos sobre las afirmaciones, diciendo que es imposible que los huevos de las aves de corral se desarrollen dentro de un ser humano, razón por la cual creen que el adolescente se los introdujo por el recto, una conclusión que Akmal y su padre niegan.

Akmal y su padre Rusli. Imagen: mtn.dkn.tv

Su padre, Rusli, dijo a los medios locales: "Él nunca se ha tragado huevos enteros, ¿por qué iba a hacer eso? Soy imán en mi comunidad, así que no hay nada diabólico en todo esto. Es un milagro del Señor"- "En dos años ha puesto 20 huevos. He cascado casi todos y su contenido era líquido amarillento, por lo que no estaban cocidos".

Uno de los portavoces del hospital insiste en la tesis de que Akmal se metió los huevos en su cuerpo por alguna extraña razón, ya que fueron analizados y son de gallina. Pero como no pueden probarlo científicamente, la dirección del centro médico ha dejado ingresado al joven indonesio bajo vigilancia de la policía.