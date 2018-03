No te creerás qué se escucha cuando tiras hielo a 90m de profundidad en la Antártida

Probablemente nunca te hayas preguntado cómo suena un trozo de hielo cayendo por un pozo glaciar de la Antártida. No obstante, una vez leída la cuestión, seguro que ningún sonido que se te pase por la cabeza es similar al que se oye al final del vídeo.

El científico estadounidense, Peter Jeff, ha publicado recientemente en su cuenta de Twitter varios vídeos que muestran el curioso y extraño sonido que hace el hielo al caer por un agujero que mide aproximadamente 90 metros de profundidad.

En los primeros segundos del vídeo no se escucha nada más allá del característico sonido de un objeto metálico cayendo al vacío por un foso. Sin embargo, cuando el hielo toca el fondo del pozo se distinguen dos sonidos: el primero es similar a los efectos especiales que salen en algunos dibujos animados; mientras que el segundo recuerda a los latidos del corazón.

Según aclara Peter Neff a través de algunos tuits, el objetivo no era otro que estudiar las profundidades del glaciar para comprender mejor el sistema climático que hubo en la Tierra.

El por qué de este curioso ruido tiene una sencilla explicación: en este caso el sonido viaja a través de sólidos, no del aire. Al viajar a través de un sólido, las altas frecuencias lo hacen más rápido, siendo capaces de escucharlo antes y con más claridad. Esta "alta frecuencia" son los extraños sonidos que hace el hielo al caer por el pozo.

"There are so many questions we can explore just through the information trapped in the ice," says @peter_neff, a postdoc in the UR Ice Core Lab.



Check out his video of what it sounds like when a chunk of ice falls into a glacial abyss! ???? pic.twitter.com/pzsNJgPo59