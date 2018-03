Hasta siempre Stephen Hawking: las celebridades se despiden del físico británico

Ha fallecido en las primeras horas de este miércoles a la edad de 76 años

La noticia no ha tardado en hacerse eco a través de personalidades y medios de todo el mundo

Mensaje de Pedro Duque. Imagen: Twitter/ViralPlus

El popular físico británico y una de las mejores mentes científicas del mundo, Stephen Hawking, ha fallecido en las primeras horas de este miércoles a la edad de 76 años. Siendo una de las figuras más prodigiosas en la historia de la humanidad, la noticia no ha tardado en hacerse eco a través de personalidades y medios de todo el mundo que lamentan el fallecimiento y quieren rendirle homenaje.

Por su parte, el profesor Hawking padecía una enfermedad motoneuronal que fue agravando su estado con el paso de los años hasta dejarlo casi completamente paralizado. Sin embargo, esto no impidió que revolucionara la ciencia con sus teorías y la cosmología general, cambiando por completo nuestro entendimiento del universo y conseguir comprenderlo.

Los mensajes a través de Twitter también son numerosos, entre ellos, el del astronauta español Pedro Duque.

Tristísimo día de pi hoy????. Cierra quizás el ciclo iniciado en 1879. Recordemos por siempre al genio Stephen Hawkins, hablémosle de él a nuestros hijos y nietos. — Pedro Duque (@astro_duque) 14 de marzo de 2018

Neil deGrasse, uno de los astrofísicos más reconocidos del mundo en la actualidad y el predecesor del gran Carl Sagan en la famosa serie documental Cosmos, también le dedicó unas palabras a través de Twitter.

His passing has left an intellectual vacuum in his wake. But it's not empty. Think of it as a kind of vacuum energy permeating the fabric of spacetime that defies measure. Stephen Hawking, RIP 1942-2018. pic.twitter.com/nAanMySqkt — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) 14 de marzo de 2018

"Su muerte ha dejado un vacío intelectual a su paso, pero no está vacía. Pensad en ello como una especie de energía impregnada en el tejido del espacio-tiempo que no se puede medir."

Por su parte, el productor ejecutivo de 'Los Simpson', se despidió de Hawking refiriéndose a él como "la estrella invitada más inteligente en la breve historia del programa".

Farewell to Stephen Hawking, the most intelligent guest star in the brief history of The Simpsons pic.twitter.com/po3fIHgEdh — Matt Selman (@mattselman) 14 de marzo de 2018

Algunos actores del reparto de la serie The Big Bang Theory también se despide de Stephen Hawking, el cual colaboró en uno de los capítulos.

Una publicación compartida de Johnny Galecki (@sanctionedjohnnygalecki) el Mar 13, 2018 at 9:28 PDT

"No solo se perderá su brillo, sino también su sentido del humor: La vida sería trágica si no fuera graciosa"- Stephen Hawking".

In loving memory of Stephen Hawking. It was an honor to have him on The #BigBangTheory. Thank you for inspiring us and the world. pic.twitter.com/9rWoYqIToy — The Big Bang Theory (@bigbangtheory) 14 de marzo de 2018

La NASA también dedicó un tuit al profesor Hawking, mencionando que "sus teorías abrieron un universo de posibilidades que nosotros y el mundo estamos explorando." "Que sigas volando como superman en microgravedad, como dijiste a los astronautas en 2014".

Remembering Stephen Hawking, a renowned physicist and ambassador of science. His theories unlocked a universe of possibilities that we & the world are exploring. May you keep flying like superman in microgravity, as you said to astronauts on @Space_Station in 2014 pic.twitter.com/FeR4fd2zZ5 — NASA (@NASA) 14 de marzo de 2018

Pink Floyd, la banda considerada un icono cultural del siglo XX y una de las bandas más influyentes en la historia de la música dijo: "Nuestros pensamientos están con la familia y amigos del profesor Stephen Hawking, quien tristemente falleció. El emblemático sistema de voz computarizado de Stephen se puede escuchar en Keep Keep on The Division Bell de Pink Floyd Talkin 'Hawking' en The Endless River".

Our thoughts are with the family and friends of Professor Stephen Hawking who has sadly passed away. Stephen's iconic computerised voice system can be heard on Pink Floyd's Keep Talking on The Division Bell, and Talkin' Hawkin' on The Endless River. https://t.co/w5pnlvsako — Pink Floyd (@pinkfloyd) 14 de marzo de 2018

Por supuesto, no sólo las celebridades son los que quieren rendir homenaje a una de las mentes más admirables de la historia: miles de usuarios rindieron memoria compartiendo algunos momentos de su brillantez y su humor que inspiraron a la gente de todo el mundo.

rip stephen hawking, a brilliant mind and deliverer of sick burns pic.twitter.com/v7vQZXHiKJ — Nicole Zhu (@nicolelzhu) 14 de marzo de 2018