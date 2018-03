Dietas: 10 pros y contras que debes conocer antes de empezar una

Seguir una dieta tiene algunas desventajas pero grandes beneficios

Iniciar una dieta no requiere de un gran esfuerzo

Comida saludable

Comienza o sigue una dieta sin agobios siguiendo algunos de los consejos que te ofrecemos a continuación.

Comenzar un nuevo año es para muchos la excusa perfecta para ponerse en forma y con ello acudir al gimnasio o iniciar una dieta. No obstante, y en pleno mes de marzo, puede que no pocos todavía no se hayan decidido a dar ese paso. La maldición de todos los años para comenzar la dieta forma parte de nuestras vidas y carne de meme en las redes sociales.

Para darte ese empujón que necesitas, o no, a continuación te contaremos algunas de las grandes ventajas que conlleva iniciar una dieta; pero también algunos de los contras a los que tendrás que enfrentarte durante las siguientes semanas. Comenzamos.

Pros - Sí, perderás peso

Es una obviedad. Pero sea cual sea la dieta que inicies, entre las muchas existentes a día de hoy, perder peso será parte indiscutible de tu elección. Si eres capaz de mantener la mente fría a la hora de picar a lo largo del día, dejar de lado ciertos hábitos; pronto comenzarás a notar que tu cuerpo agradece esa eliminación de azúcar y grasas extras.

Contra - Deberás armarte de paciencia

Mientras que la pérdida de peso ocurrirá antes o después, uno de los principales contras y que se convierte para muchos en el motivo principal de abandono de la dieta es el tiempo. Deberás armarte de paciencia para comenzar a notar los cambios físicos. Date unas semanas para entrar en esos pantalones que tanto te gustan o lucir con orgullo aquella camiseta que te regalaron. No te agobies, mantente fiel a tus recién iniciados hábitos alimenticios y notarás los cambios antes de lo que piensas.

Pros - Es muy fácil identificar qué alimentos no te convienen

Una manzana, pescado o las nueces son sólo algunos de los alimentos recomendados que encontrarás en la mayoría de dietas. Pero, ¿qué hay de aquellos que no deberías de tocar? Este proceso es más fácil de lo que parece y seguramente hayas recabado en él independientemente de que no hayas decidido comenzar una dieta. La bollería industrial o las patatas fritas bañadas en queso fundido, por ejemplo, son algunas de las comidas que deberías evitar a toda costa.

Contra - El peligro de las dietas restrictivas

Seamos sinceros, el miedo de muchas personas a la hora de comenzar una dieta es abandonar de forma tajante ciertas bebidas o comidas. Este es uno de los principales motivos por el que no pocos deciden poner punto y final a su dieta. Debes asumir que tomarte un par de cervezas a la semana o un buen filete con patatas no supondrá ningún riesgo. Reserva un día a la semana para darte un capricho o dos en las comidas y llevarás con más ánimo tu dieta.

Pros - Sabes qué está asimilando tu cuerpo

Existe una etiqueta en todos los alimentos y bebidas a la que seguramente no hayas prestado mucha atención. Nos referimos a la que suele encontrarse en el dorso de todos los productos y hace mención a la cantidad de grasas, azúcar y demás elementos por los que está compuesto. Acostumbrarte a mirar estas etiquetas es uno de los mayores incentivos de comenzar una dieta. En unos pocos días, será uno de los hábitos que a buen seguro tomarás cuando vayas a hacer la compra, sabiendo qué ingiere tu cuerpo.

Contras - No todos los alimentos son fáciles de encontrar

Seguir una dieta no sólo es comer menos cantidad, sino también comer los alimentos adecuados. Este es un punto en el que no muchas personas recaban y que debería de tenerse en cuenta. No obstante, debes ser consciente que ingerir ciertos alimentos conlleva que no los encuentres en tu tienda de barrio habitual. Conoce qué alimentos necesitarás durante los próximos meses o semanas y descubre dónde conseguirlos.

Pros - Descubrirás nuevos sabores

Debido a tu ritmo de vida puede que estés anclado a sandwiches, comida precocinada y debias alimentos que, en mayor medida, no hacen ningún beneficio a tu cuerpo. Seguir una dieta no sólo te ayudará a mantenerte en forma, sino que también descubrir nuevos sabores como carnes, pescados, legumbres o especias.

Contras - Las celebraciones, barbacoas y demás eventos serán complicados

Como decíamos líneas atrás, reservarte un día a la semana en la que te permitas alguna que otra comida fuera de la dieta es algo que deberías mantener para que la rutina no te supere. Pero, ¿qué ocurre cuando en una semana coincide una comida de empresa y una barbacoa de fin de semana? ¿Y en festividades como Navidad? De ti depende de darte esos caprichos y luego seguir una dieta más estricta o bien ser capaz de no caer en las tentaciones culinarias.

Pros - Aprenderás a cocinar

Por mucha sencillez que encuentres en la comida precocinada y lista para introducir en el microondas, debes asumir que para mantener una dieta deberás cocinar. Míralo por el punto positivo, aprenderás numerosas recetas. Si eres de los que comes en el trabajo, dedica 10 minutos al día a aprender sencillos platos que puedas cocinar rápidamente y sólo calentar al día siguiente. Con el paso de los meses no sólo descubrirás un gran hobbie, sino también una forma de alimentarte mucho más saludable.

Contra - Encontrar el acompañante perfecto entre comidas

Picar entre horas es el principal motivo por el que tendemos a coger algo de peso. Solemos tirar de patatas fritas, dulces, frutos secos poco recomendados y un largo etcétera para calmar el apetito hasta la hora de comer. Encontrar el alimento perfecto para saciar dicho ansia es complicado. Las nueces, beber agua o tomar una pieza de fruta son sustitutivos perfectos y muy recomendados; pero que no a todos agradan a media mañana o tarde.